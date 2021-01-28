Mucize Doktor'da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

FOX TV'nin MF yapım imzalı fenomen dizisi Mucize Doktor'da flaş ayrılık yaşandı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek'in oturduğu FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da flaş ayrılık yaşandı. Usta oyuncu Reha Özcan kadrodan ayrıldı. Reha Özcan Mücize Doktor dizisinde Adil Erinç karakterini canlandırıyordu.

Reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisinin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal Reha Özcan, Murat Aygen, Bihter Özdemir, Merve Bulut,Hazal Türesan, Hayal Köseoğlu, Hakan Kurtaş ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı isimlerin yer alıyor. Son olarak ise usta oyuncu Zerrin Tekindor diziye dahil olmuştu. Vuslat karakterini canlandıran Zerrin Tekindor, Ezgi Asaroğlu'nun canlandırdığı Ezo karakterinin annesi ile olarak diziye dahil olmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise üzen bir ayrılık yaşanarak Mucize Doktor'da dizinin başından beri yer alan ve Güneş karakterine can veren Korhan Herduran diziye veda etmişti. Şimdi edinilen bilgiye göre usta oyuncu Reha Özcan'da dizinin kadrosundan bir kaç bölüm sonra ayrılacak.

Reha Özcan kimdir?

5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kendisi gibi oyuncu Serhat Özcan ile kardeştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na çalışmaya başlamıştır . Daha sonra sırasıyla İstanbul ve Antalya'ya atanarak devlet tiyatrolarında çalışmaya devam etmiştir. Devlet tiyatrolarından birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Reha Özcan'ın yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardı: İstanbul Kırmızısı, Unutursam Fısılda, Kor, Ölü ya da Diri, Suskunlar, Yangın Var, Buhar, Kurtlar Vadisi Pusu, Maral, Üsküdar'a Giderken, Gecenin Kraliçesi, Öyle ya da Böyle.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 22:31