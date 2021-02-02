Mucize Doktor Ali Vefa’nın Sahnelerine Tepkiler Yağdı! Sosyal Medya Yıkıldı

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor son günlerde dizi gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kısa süre önce reyting oranlarının düştüğü diziye Zerrin Tekindor, Vuslat karakteri ile oyuncu kadrosuna eklenmiş ve dizi yeniden çok izlenenler arasında yer almayı başarmıştı. Aynı zamanda Ezo’nun annesi olarak da diziye katılan Tekindor, senaryo gereği canlandırdığı kötü kadın karakteri ile tepki çekti. Başarılı oyunculuk performansı ile izleyicilerden ve hayranlarından her ne kadar takdir ve beğeni toplasa da özellikle son bölümde Berhayat Hastanesi’nde doktorluk yapan otizmli Ali Vefa’ya olan davranışları dizinin seyirci kitlesini hem üzdü hem de sinirlendirdi. Öyle ki senaristlere bazı sahnelerin hiç olmaması ve dizinin bu şekilde amacı dışına çıktığı hakkında mesajlar gönderen izleyici topluluk haline gelip sesini duyurdu.

Perşembe akşamları Fox Tv ekranlarında yayınına devam eden Mucize Doktor şimdiye kadar 47 bölümünü televizyon izleyicileri ile paylaştı. 4 Şubat Perşembe akşamı 48. Yeni bölümü ile tekrardan ekranlarda yer alacak olan Mucize Doktor’da bu kez işler normale dönecek gibi gözüküyor. Çünkü izleyici Ali Vefa’nın daha fazla üzülmesini hiç istemiyor. Zerrin Tekindor’un dizinin oyuncu kadrosuna dahil olması ile birlikte reyting oranlarını arttıran dizi yeniden eskisi gibi hareketli günlerine geri döndü.

Zerrin Tekindor, hayat verdiği Vuslat karakteri ile hem hastaneyi satın alan kötü kadın karakter hem de Ezo’nun annesi olarak diziyi canlandırdı. Henüz yayınlanan 2 bölümde bile büyük başarılar elde eden ünlü oyuncu Tekindor güçlü oyunculuk performansı ile beğeni topluyor. Ancak son bölümde Vuslat’ın Ali Vefa’ya olan davranışları seyircilerden tepki toplarken otizmli bir bireye bu şekilde davranılan sahnelerin televizyonda gösterilmemesi gerektiği yazıldı. Doktor Ali Vefa’ya yerleri bile sildirecek kadar kötü olan Vuslat’a bu davranışlarından dolayı sosyal medyada gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Seyirciler ise bu sahne ile ilgili olarak sırf reyting uğruna Ali Vefa gibi bir karakterin durumunu ajitasyona çevirmek doğru değil diyerek tepki gösterdi. Bu durumdan oldukça rahatsız olan dizi hayranları bu durumun bir an önce değişmesini istiyor.