Mucize Doktor Ali Vefa ve Ezo Gelişmeleri

Fox TV'nin sevilen dizisi “Mucize Doktor” Perşembe akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. 50 bölümünü geride bırakan başarılı dizi, 51. yeni bölümünü ekranlara taşımak için hazırlıklarını sürdürmekte. Oyuncu kadrosu kadar güçlü hikayesi ile de izleyicileri ekranlara kilitleyen mucize doktor son gelişmeleri ile dizi gündeminde ilk sıraları korumakta. Son olarak Vuslat’ın otizmli doktor Ali Vefa ile kızı Ezo ilişkisini bozmak için yaptığı hamleler sayesinde ikilinin arasındaki ilişki merak ediliyordu.

Vuslatın zorlaması ile Ezo ile görüşmek istemediğini dile getiren Ali Vefa yeni bölümde baskılara maruz kalmaya devam edecek. Ezo’ya yaşattıklarından dolayı kendini oldukça üzgün hisseden Ali Vefa’nın bu durumu değiştirmek için yeni bir şey yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Zor günler geçirmekte olan Doktor diğer taraftan, Berhayat Hastanesi’ni satın alan Ezo’nun annesi Vuslat Hanım tarafından baskılanmaya ve kötü davranışlara maruz kalmaya devam ediyor. Başarılı proje Mucize Doktor’un 51. yeni bölümünde en önemli gelişmelerden biri de Ali Vefa ve Ezo arasındaki ilişki olacak. İkili arasında neler yaşanacağı tahmin edilemez iken Nazlı konusunda da yeni durumlar söz konusu. Dizinin bazı hayranları Ali Vefa ve Nazlı’nın uzaklaşmasını ardından Ezo ve Ali Vefa'nın birlikte olmasını istiyor. Dizi hayranları, yaptıkları yorumlar ile sosyal medya üzerinden dizi senaristlerine bu durumda yakındı. İzleyici kitlesi ekranlarda yeni bir çift görmek istiyor ancak Nazlı ise Ali Vefa’nın tüm zor durumlarında onun yanında kalmaya devam ediyor ve destekliyor.

Başarılı oyuncu Taner Ölmez tarafından hayat verilen Doktor Ali Vefa karakteri yeni bölümde izleyicilere farklı duygular hissettirerek ve dizi hayranlarını düşünmeye sevk edecek. Dizinin 51. yeni bölümünden 2. ön tanıtım videosu paylaşıldı. Berhayat Hastanesi çalışanları arasında yaşanması beklenen tüm bu gelişmelerin yanında yine zorlu bir bakış açısı dizinin yeni bölümüne hakim olacak. Mucize Doktor’un yeni bölümü için gün sayılmaya başlandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 11:32