Mucize Doktor Ali Vefa ölecek mi? Taner Ölmez diziden ayrılıyor mu?

FOX TV ekranlarında perşembe günü yayınlanan fenomen dizi Mucize Doktor'da flaş bir ayrılık iddiası geldi. Adil Hoca'nın ölümü ile derin bir acı çeken Ali Vefa, Vuslat tarafından resmen ölüme terk ediliyor. Peki Ali Vefa ölecek mi? Taner Ölmez Mucize Doktor'dan ayrılacak mı? İşte detaylar..

MEF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in oturduğu FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da flaş ayrılık yaşandı. Usta oyuncu Reha Özcan kadrodan ayrıldı. Reha Özcan Mücize Doktor dizisinde Adil Erinç karakterini canlandırıyordu.

Adil Hoca'nın ölümünden sonra Ali Vefa çok acı çekmişti. Bu durum karşısında çok üzelerek bir türlü kendini toplayamayan Ali Vefa'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Ali Vefa'nın yoğun bakımda olduğu görüldü. Vuslat tarafından hiç sevilmeyen Ali Vefa; palyatif bakım servisine kaldırıldı. Nazlı ve Ferman Hoca bu duruma engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine Ali Vefa'nın öleceği iddiaları doğdu. Peki Ali Vefa ölecek mi?

Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez'in ölerek diziye veda edeceği iddiaları gündeme damga vursa da henüz bir ayrılık açıklaması yapım tarafından ya da oyuncudan gelmedi. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ortaya çıkacak. Mucize Doktor her perşembe saat 20:00'de FOX TV' de yayınlanıyor..

Reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisinin kadrosunda Onur Tuna, Taner Ölmez, Sinem Ünsal Reha Özcan, Murat Aygen, Bihter Özdemir, Merve Bulut,Hazal Türesan, Hayal Köseoğlu, Hakan Kurtaş ve Fırat Altunmeşe gibi başarılı isimler yer alıyor. Son olarak ise usta oyuncu Zerrin Tekindor diziye dahil olmuştu. Vuslat karakterini canlandıran Zerrin Tekindor, Ezgi Asaroğlu'nun canlandırdığı Ezo karakterinin annesi ile olarak diziye dahil olmuştu.







Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 14:14