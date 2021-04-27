Mohammed Alsaloussi'nin Eski Sevgilisi Bakın Kimmiş

En zengin Araplar listesinde 18. sırada bulunan ve yıllık geliri 1.2 milyar dolar olduğu öğrenilen Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ndan önce aşk yaşadığı isim ortaya çıktı. Alsaloussi’nin eski aşkı aslında magazin dünyasında bilinen ve tanınan bir isim.

Şeyma Subaşı'nın milyarder Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin bir zamanlar Serdar Ortaç'ın eski eşi bir zamanlar Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin bir süre birliktelik yaşadığı öğrenilince magazin dünyasına bu haber bomba gibi düştü. İkilinin Miami'de aşk yaşadığı daha sonra ilişkilerinin sonlandığı öğrenildi.

Ortak Arkadaşları Tanıştırmış

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile bir dönem aşk yaşadığı öğrenildi. Loughan ve Alsaloussi’nin bir ara sevgili olduğu öğrenildi. Chole Loughnan ile şarkıcı Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Merve Şentürk'ün ikiliyi tanıştırdığı öğrenildi. Chole Loughnan'ın devamlı olarak Miami'ye gidip kaldığı ve tatili sırasında Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşadığı öğrenildi.

Mohammed Al Saloussi Kimdir ?

Mısırlı bir şeyhin oğlu olan ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisi ile sürekli gündemde olan 36 yaşındaki iş insanı Mohammed Al Saloussi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki aile şirketi olan Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapmakta ve Muhammed Al Saloussi kendi adına kayıtlı 11 şirket bulunmaktadır.

2020'de yayımlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada bulunan Al Saloussi'nin yıllık geliri ise duyanları şaşırtttı. Mohammed Al Saloussi’nin 1.2 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik yaptığı bilinen, Al Saloussi Şeyma Subaşına aldığı hediyeler ve ilişkisi ile sürekli magazin gündeminde yer alıyor. Yabancı basında Mart 2021'de çalıntı Ferrari haberleri ile adı geçen genç iş insanının 2019 yılında 1.4 milyon dolara almış olduğu Ferrari'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.