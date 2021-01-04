Mohammed Alsaloussi kimdir? Şeyma'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi yaşı, Instagramı

Şeyma Subaşı geçtiğimiz yaz Guido Senia ile ayrıldığını resmen duyurmuştu. DJ sevgilisiyle uzun bir süre birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Aslında Kasım ayının başında aşk dedikoduları ilk olarak ortaya çıkmış ancak bir kesinlik kazanmamıştı. Beklenen oldu ve Şubaşı'nın yeni sevgilisi olarak tahmin edilen Mohammed Alsaloussi dedikoduları gerçek çıktı. Instagram adresinden fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı yeni sevgilii Mohammed Alsaloussi ile fotoğrafının altına Nazar değmesin notunu düştü.

Mohammed Alsaloussi Kimdir?

Yeni sevgilii Mohammed Alsaloussi, bir sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı'nın takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. İşi, yaşı, boyu, serveti ve instagram hesabıyla merak uyandıran Mohammed Alsaloussi kimdir? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mısırlı bir iş adamı. Ünlü bir yatırımcı olduğu bilenen Mohammed Alsaloussi hakkında oldukça zengin ve başarılı bir iş adamı olduğu biliniyor. Mohammed Alsaloussi spor arabalara düşkünlüğü, lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sık sık Miami ziyaretlerinde bulunan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile burada tanıştığı tahmin ediliyor. Mohammed Alsaloussi yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Mohammed Alsaloussi instagram hesabı da bulunmamaktadır.

Acun Ilıcalı ayrılığından sonra yoluna İtalyan DJ sevgilisiyle devam eden Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıl bu birlikteliğini sona erdirmişti. Acun ile birlikteliği sonrasında sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı'nın yeni gözdesi Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi oldu. İkili tatilde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Böylece ikilinin ilişkileri de resmen onaylandı. Bu hareket sonrasında Şeyma Subaşı'nın profilinde daha çok Mohammed Alsaloussi fotoğrafı göreceğiz gibi gözüküyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 21:21