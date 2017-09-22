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Miss Turkey 2017 yeni güzeli Aslı Sümen oldu Aslı Sümen kimdir ?

Miss Turkey 2017 güzeli olan Itır Esen'in tacı sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle geri alındı.Böylelikle organizasyonun yeni birincisi yarışmada ikinci olan Asli Sümen oldu.Peki Aslı Sümen kimdir ?

22 Eylül 2017 Cuma 16:29
Miss Turkey 2017 yeni güzeli Aslı Sümen oldu Aslı Sümen kimdir ?

Beyoğlu İstiklal Caddesindeki Grand Pera Emek Sahnesinde düzenlenen ve Ekin Olcaytonun sunduğu organizasyonda, yarışmaya başvuran yüzlerce kişi arasından belirlenen 20 finalist jüri önüne çıktı.

Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyan Miss Turkey 2017de jüri başkanlığını Can Sandıkçıoğlu yaparken, jüri koltuğunda ise 2014 Miss Turkey World güzeli Amine Gülşe, gazeteci Güneri Civaoğlu, şarkıcı Meyra Ilıcak, Balet ve oyuncu Tan Sağtürk, Moda tasarımcısı Özlem Süer, Plastik Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Özak Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp oturdu.

İlk olarak 20 finalist arasından 10 kişi elenirken, daha sonra yarışmayı kazanan 3 kişi belirlendi.

ASLI SÜMEN İKİNCİ OLDU

Miss Turkey 2017'nin ikinci güzeli olarak Aslı Sümen seçildi.

ITIR ESEN'İN TACI GERİ ALINDI

Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen'in tacını geri aldı. Esen'in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet'i nedeniyle alındığı açıklandı.

ASLI SÜMEN BİRİNCİLİĞE GETİRİLDİ

Itır Esen'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle tacının geri alınmasının ardından Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen oldu.

Son Güncelleme: 22.09.2017 16:33
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