Miss Turkey 2017 şampiyonu belli oldu ! Diğer finalist ise sosyal medyadan bela okudu

Miss Turkey 2017'de 20 güzel, Türkiye’nin en güzeli olabilmek için mücadele etti. Finali Itır Esen kazandı. Dereceye giremeyen Gözde Baddal ise sert sözlerle organizatörlere yüklendi ve yalakalık yapmadığı için dereceuye giremediğini iddia etti.

Finalden iki gün önce "Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İçinizden iyi olan 2. olsun çünkü 1. benim" yazılı bir paylaşım yapan 23 yaşındaki güzel, Yarışmada derece alamayınca büyük şok yaşadı.

"ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN" PAYLAŞIMI

Hüsranı öfkeye dönüşen genç yarışmacı, elendikten sonra "Allah hepinizin belasını versin ilk 10’a bile giremedim #MissTurkey2017" şeklinde tweet attı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu paylaşım genç yarışmacının tepki toplamasına sebep oldu. Tepkiler üzerine özür dilemek yerine Baddal, "Yalaka değiliz diye bunlar oluyor hep. Kendimi yedirtmem kimseye, anlatabildim mi?" ifadelerini kullandı.

GÖZDE BADDAL KİMDİR?

Gözde Baddal, 1,77 boyunda, 23 yaşındaki güzel, Göztepe Kız Meslek Lisesi’nden mezun oldu.