Miray Akay Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Hayatı

17 Temmuz 2000 doğumlu olan dizi ve sinema oyuncusu Miray Akay, Ukrayna’da dünyaya gözlerini açmıştır. 165 cm boyunda olan Türk oyuncu Akay’ın kilosu ise 52’dir. Yengeç burcu olan oyuncunun saç rengi kahverengi iken göz rengi ise yeşildir. Aynı zamanda 2000 doğumlu olan Miray Akay’ın iki kardeşi olduğu da bilinmektedir. Oyuncunun babası Türk bir galerici, annesi ise Ukraynalı bir ev hanımıdır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır. Oyuncunun ablası kendisinden 7 yıl önce erkek kardeşi ise kendisinin 2 yıl sonra doğmuştur. Doğum hikayesini hayranları ile paylaşan Akay, annesinin Ukraynalı babasının ise Türk olduğunu açıklamıştır. Babası ile annesinin Ukrayna'da tanıştıklarını ifade eden oyuncu, annesi hakkında ev hanımı olduğunu belirten açıklamalara imzasını atmıştır.

Miray Akay, Ukrayna'da doğduğunu ve 3 yaşında iken Türkiye taşıdıklarını ifade etmiştir. Oyuncunun aynı zamanda ablası ve bir erkek kardeşi de bulunmaktadır. Miray Akay, oyunculuğa çok küçük yaşlarında annesinin isteği ile başlamıştır. Henüz 3 yaşında iken televizyon ekranlarında yer almaya başlayan genç oyuncu, sevdiği işi yapmaktan dolayı mutluluk duymakta. 3 gibi çok küçük bir yaşta başladığı oyunculuk mesleği hakkında annesine kendisini bu işe zorladığı için kızmadığını belirtirken, bu işi sevdiğini de belirtmektedir. Hatta büyüdükten sonra oyunculuk yapmaya daha çok ilgi duyduğunu anlatan Miray Akay, eğer istemeseydi bu duruma bir son vereceğini söylüyor. Henüz bir yaşında bebekken annesi tarafından ajansa yazdırılan Akay, 3 yaşında olmasına rağmen televizyon dizilerinden talep almış ve yeteneği erken bir zamanda keşfedilip yolu açılmış.

Miray Akay, İlkokulu ve Ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar İlkokulu’nda okumuştur. Oyuncunun mezun olduğu lise ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’dir. Oyuncu, iş hayatı ile ilgili olarak çok küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olması ile birlikte “20 Dakika” isimli dizinin kendisinin dönüm noktası yaşadığı zaman olduğunu belirtiyor. İlker Aksum isimli oyuncunun ağabey rolünde oynadığını belirten Miray Akay, Tuba Büyüküstün’ün de çok tatlı bir kadın olduğunu söylüyor. Hatta “20 Dakika” isimli dizide Tuba Büyüküstün’ün kendisine annelik de yapmış olduğunu belirten 2000 doğumlu oyuncunun televizyon hayatına başladığı ilk dizisi “Türk Malı” isimli projesir. Duru Halaskar isimli karakteri canlandıran Miray Akay, “20 Dakika” isimli projede ise adeta parladığı dönemi yaşamıştır.