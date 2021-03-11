Miley'den Hannah Montana yorumu: Kimlik krizi yaşadım!

2006 yılında başlayan Hannah Montana dizisinde diziye ismini veren karakteri canlandıran Miley Cyrus, dünya genelinde popüler bir isme dönüşmüştü. Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan ve 2003 yılında gösterime giren Tim Burton'un Big Fish (Büyük Balık) filmnde Ruthie karakteriyle boy gösteren Miley Cyrus, daha sonra müzik kariyerine atılmıştı. "Meet Miley Cyrus" isimli albümünü 2007 yılında çıkaran Miley, büyük sükse yapmış ve artık bir müzisyen olarak tanınmaya başlamıştı.

"Hannah Montana'yı seviyorlardı, beni değil"

Miley Cyrus, çalkantılı gençlik yıllarıyla ilgili "Rock This with Allison Hagendorf" isimli podcast yayınında açıklamalar yaptı. 2006 ile 2011 yılları arasında yayınlanan Hannah Montana adlı dizide gereğinden daha uzun süre kaldığını belirten Cyrus, bu karakterin üzerinde bıraktığı büyük etkiden bahsetti. O zamanlarda ergenliğin de sebep olduğu bir kimlik krizi yaşadığını belirten 28 yaşındaki Cyrus, dizideki Hannah Montana karakterinin milyonlarca hayranı olduğunu ancak bu pozitif yönü kendi hayatı üzerinde hissedemediğini söyledi.

"Kafamdaki Hannah Montana imparatorluğuna son vermek istedim"

Canlandırdığı karaktere ait peruğu çıkarınca kimsenin kendisini o kadar da önemsemediğini fark ettiğini belirten Cyrus, "Hannah Montana'sız ben bir hiçim" düşüncesiyle uzun süre boğuştuğunu aktardı. Ünlü şarkıcı, 2013 yılında piyasaya sürdüğü "Bangerz" isimli dördüncü albümünü çıkartırken amacının, "kafasındaki Hannah Montana imparatorluğuna son vermek" olduğunu kaydetti. Geçen yıl Aralık ayında Hannah Montana karakteriyle ilgili Rolling Stone'a demeç veren Miley Cyrus, kendi karakterinin asla Hannah Montana'nın önüne geçemeyeceğini hissettiğini ifade etmişti.

Miley Cyrus albümleri

Meet Miley Cyrus (2007)

Breakout (2008)

Can't Be Tamed (2010)

Bangerz (2013)

Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015)

Younger Now (2017)

Plastic Hearts (2020)

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 13:15