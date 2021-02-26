Mike Tyson'dan o projeye boykot çağrısı!

Ağırsiklet boks tarihinin yaşayan efsanelerinden olan şampiyon boksör Mike Tyson, şimdi de hakkında yapılacak bir diziyle gündeme geldi. Film ve dizi yayın platformu olan olan Hulu, "I, Tonya" filminin yapımcılarının kaleme alacağı Iron Mike (Demir Mike) isimli bir dizinin hazırlıklarının yapıldığını duyurdu. Mike Tyson'ın hayatını merkezine alacak mini dizinin toplam 8 bölümden oluşacağı vurgulandı. Hulu'dan gelen bu açıklamanın ardından Mike Tyson hayranlarını heyecan sardı. Dizinin yayına gireceği zaman iple çekilmeye başlandı.

Mike Tyson projeye neden karşı çıktı?

Hayranlarının heyecanlı bekleyişine rağmen 54 yaşındaki emekli boksör, kendisinden habersiz şekilde başlatılan projenin boykot edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu duruma Instagram hesabı üzerinden tepki veren Mike Tyson, Hulu'nun yaptığı açıklamanın "ülkedeki toplumsal uyumsuzluğu" gözler önüne serdiğini belirtti. Hulu'nun yaptığı tanıtımda, kendisi hakkında "spor kültürünün en kutuplaştırıcı figürlerinden biri" ifadelerinin kullanıldığını hatırlatan Tyson, hikayesinin duyarsız ellerde kötüye kullanılacağını vurguladı. Hulu platformunun siyahilerin kendi hikayeleri üzerindeki haklarını korumaya çalışmasını görmezden geldiğini kaydeden ünlü boksör, bunun "açgözlü bir para düşkünlüğü" olduğunu aktardı.

En genç ağırsiklet boks şampiyonu olmuştu!

1987 yılında henüz 21 yaşındayken şampiyon boksör Trevor Berbick'i ikinci rauntta nakavt eden Mike Tyson, "en genç ağır sıklet boks şampiyonu" unvanını elde etmişti. 1990 yılına kadar yaptığı 37 maçı da kazanan Mike Tyson, kariyerindeki ilk yenilgisini 1990 yılında Buster Douglas karşısında almıştı. En prestijli kemerler olarak kabul edilen WBC ve WBA kemerlerini aynı anda elinde bulunduran Tyson, 1996'da Holyfield'a mağlup oldu ve WBA kemerini kaybetti.

"Brad Pitt ile karımı aynı yatakta bastım"

Renkli kişiliğiyle tanınan Mike Tyson'ın Brad Pitt ile olan anısı ise halen daha hazfızalardan silinmedi. eski eşi Robin Givens ile Brad Pitt'i aynı yatakta yakaladığını ancak hiçbir şey yapmadan even ayrıldığını aktaran Tyson, şimdi düşününce olayı "acı değil komik" olarak nitelediğini belirtti. Tyson, tüm yaşananlara rağmen Brad Pitt'in "çok iyi bir insan" olduğunu düşündüğünü belirtti.