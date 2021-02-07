Metin Hara’dan Flaş Adriana Lima Açıklamaları! Eski Sevgilisi Hakkında Konuştu!

Metin Hara geçtiğimiz günlerde bir Instagram canlı yayınına katılarak iş ve özel hayatı ile ilgili soruları yanıtladı. Eski sevgilisi olan Brezilyalı model Adriana Lima ile ilgili de bomba açıklamalar yapan Metin Hara'nın sorulara verdiği yanıtlar çok konuşuldu.

Mert Vidinli’nin sunduğu ve her perşembe ünlü isimlerin konuk olduğu “Mert Vidinli ile Sıkıştıran Sorular programının bu haftaki konuğu Adriana Lima ile olan ilişkisi ile kendinden sık sık söz ettiren Metin Hara oldu.

Metin Hara yeni bir kitap çıkaracağını söyleyerek kitabın yetişkinlere özel çok romantik çok masum bir masal kitabı gibi olduğunu ve bu kitabı 5 buçuk yıl emek vererek yazdığını dile getirdi. Önümüzdeki ay çıkacak olan kitabın insanlara teknikler meditasyonlar vermek yerine onları masalsı bir hikayeye sokmayı amaçladığını belirten Metin Hara, kitabı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Mert Vidinli, 38 yaşındaki yazar olan Metin Hara'ya eski sevgilisi dünyaca ünlü model Adriana Lima ile ilgili sorular sormayı da ihmal etmedi. Magazin basınında hem ilişkisi boyunca hem de ilişkisi bittiği zaman çeşitli skandallar ortaya atılmıştı.

Metin Hara bu iddialarla ilgili magazin anlattığı gibi bir durumun hiçbir zaman yaşanmadığını ayrıldıktan sonra yıkılmadığını ki zaten yıkılacak bir durumun olmadığını belirtti. Magazinin sadece aşk hayatı ile ilgili değil meslek hayatı ile ilgili de pek çok iddia ortaya attığını söyleyen Hara, tüm haberleri sadece seyrettiğini ve Adriana ile iyi bir şekilde ayrıldıklarını vurguladı.

Güncel olarak aşk hayatı ile ilgili açıklamalar da yapan Hara şu an hayatında kimse olmadığını sadece annesinin tedavisi ile ilgilendiği ve ailesine odaklandığı bir dönemde olduğunu ifade etti.

Hara, aşka ilişkin görüşü sorulduğu zaman insanlar kendilerini sevmedikleri için sürekli karşısında bulunan kişiden ne alabileceğini düşündüğünü söyledi. İnsanların birbirlerini yaraları ile ve sancıları ile kabul etmeleri ve daha fazla sevmeleri gerektiğinin altını çizdi.

MUTFAKTA HİÇ İYİ DEĞİL

Metin Hara 21 yıldır vejetaryen olduğunu açıkladı ve genelde vejetaryen yemeği yapamadığı için yemeklerini sürekli sipariş verdiğini dile getirdi.