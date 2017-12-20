Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı ? Adriana Lima sosyal medyayı salladı !

Geçtiğimiz yaz aylarının en çok konuşulan ve dünya magazinine bomba gibi düşen Adriana Lima ve Metin Hara aşkı sona mı eriyor .. Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın yaz aylarında yaşadığı aşk magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Adriana Lima sosyal medyadaki hesabınban resim paylaşarak Metin Hara'yı ne kadar çok sevdiğini göstermişti.Adriana Lima'nın son hareketi sosyal medyayı salladı.

Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi...

Metin Hara'yı takipten çıkan Adriana Lima , Hara ile olan samimi fotoğraflarını ise silmedi .