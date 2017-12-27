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Metin Hara , Adriana Lima sorusu üzerine çok sinirlendi

Dünyanın en güzel mankenlerinden biri olan Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın yaz aylarında yaşadığı aşk magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Lima ,sosyal medyadaki hesabınban resim paylaşarak Metin Hara'yı ne kadar çok sevdiğini göstermişti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:34
Metin Hara , Adriana Lima sorusu üzerine çok sinirlendi

Geçtiğimiz yaz aylarının en çok konuşulan ve dünya magazinine bomba gibi düşen Adriana Lima ve Metin Hara aşkı sona erdi...Adriana Lima'nın son hareketi sosyal medyayı salladı.Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi...

Adriana Lima'nın son paylaşımında 'Seni sahiplenecek biriyle beraber ol' mesajı vermesi  de iddiaları güçlendirdi.  

Amerika’dan dün dönen Metin Hara, “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlenip “Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim” diye konuştu.Metin Hara'nın bilim insanıyım demesi ise tartışmalara neden oldu.

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