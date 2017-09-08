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Mesut Yar Aleyna Tilki'ye sosyal medyadan destek verdi !

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki ve Behzat Uygur arasında yaşanan krize Mesut Yar'da dahil oldu.Mesut Yar , 'Aleyna Tilki yalnız değildir.' dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 10:14
Mesut Yar Aleyna Tilki'ye sosyal medyadan destek verdi !

Aleyna Tilki’nin Alman bir fotoğrafçının çalışmasını sosyal medya hesabında kendisine aitmiş gibi paylaşmasının yankıları sürüyor. Genç şarkıcı, her ne kadar bu alıntıyla ilgili olarak kendisinin bir suçu olmadığını söylese de pek çok insan onunla aynı fikirde değil.

Aleyna’nın yaptıklarına tepki gösteren isimlerden biri de Behzat Uygur olmuştu. Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur, Aleyna'nın kullandığı fotoğrafın üzerine kendi kafasını montajlamıştı. Bu hareket sonrası Uygur’a, televizyon eleştirmeni Mesut Yar’dan destek geldi.

Sosyal medyada iki isim arasında şu konuşma gerçekleşti:

Son Güncelleme: 08.09.2017 11:32
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