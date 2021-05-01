Mesut Özil’den Aşk Dolu Doğum Günü Paylaşımı

Fenerbahçeli Yıldız futbolcu Mesut Özil eşi Amine Gülşen'in 28 yaş doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı futbolcu Mesut Özil'in eşi için hayatımın aşkı dediği dikkatleri çekti. Her zaman yanında olduğu için Amine Gülşe’ye teşekkürlerini sunan Mesut Özil, eşini çok sevdiğini yazdı. İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin paylaşmış oldukları fotoğraf ve yazılan açıklama ile ilgili detaylı bilgiler ve çift hakkında merak edilenler.

Başarılı futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli ve oyuncu olan Amine Gülşe 2019 senesinin Haziran ayında hayatlarını birleştirmişti. İkili geçtiğimiz sene Mart ayında ise kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Çift 2020’de ilk defa anne ve babalık duygusunu tecrübe etmişti. 2 senedir mutlu evliliklerini sürdüren başarılı isimler Amine Gülşe ve Mesut Özil, sık sık sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları paylaşıyor. Amine Gülşe'nin 28. yaş doğum gününde Mesut Özil eşine bir demet kırmızı gül ile birlikte sürpriz yaptı ve sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü futbolcu paylaşmış olduğu fotoğrafın altına aşk dolu cümleler yazarak eşini ne kadar çok sevdiğini dile getirdi ve Amine Gülşe'nin 28 doğum gününü kutladı. Yine sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile Mesut Özil baba olduğunu duyurmuştu. Kızları Eda'yı sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarını belirten Mesut Özil, bu durumu da Instagram hesabından takipçilerine bildirmişti.

Ünlü çift yılbaşı gününde de ailece çekilmiş oldukları bir fotoğrafı paylaştı ve bu şekilde kızları Eda'nın yüzünü ilk kez göstermiş oldu. Çift kızlarının yüzünü ilk kez gösterdiği fotoğrafın altına yeni yılı kutladıklarını ve huzur mutluluk ve sağlık ile bu yılı geçirmek istediklerini not etmişti. Fotoğrafın altına yapılan yorumlardan ise minik bebek Eda'nın babasına benzediği yönünde yorumlar yapılmıştı.