Mesut Özil'den 41 İlde Bulunan Binlerce Kişiye Yardım

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yapmış olduğu yardımlar ile binlerce kişinin yüzünü güldürdü. Özil, Kızılay aracılığı ile 41 ilde yardıma ihtiyacı olan binlerce kişiye ulaştı.

Mesut Özil'den 41 İlde Bulunan Binlerce Kişiye Yardım

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yüzleri yine gülümsetti. Alçak gönüllülüğü ve futbol kariyerinde ki başarısı ile tanınan Özil Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan kişilere el uzattı. İhtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlar  ile adından  sıkça söz ettiren Mesut Özil  adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki  sarı-lacivertli takımın Yıldız futbolcu son olarak Kızılay aracılığı ile Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli  yıldız futbolcusu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardıma ihtiyacı olan insanlara  yardım etmeye devam ediyor. Yurt dışında da  çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşan Mesut Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın sevilen futbolcusu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine  ulaştı.  Mesut Mesut Özil Kızılay aracılığıyla ulaştığı ailelere  yardımlarını ulaştırdı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine yollanırken vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.  

Mesut Özil Kimdir?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen, Batı Almanya’da dünyaya gelmiştir.  On numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcudur. Süper Lig takımlarından sarı- larcivertli takım, Fenerbahçe’de forma giymektedir. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıkmış olduğu 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmıştır.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer oldu. Özil burada profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında  2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda göstermiş olduğu  performans  sayesinde 2010 yılının Ağustos ayında La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013  yılının yaz aylarında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödemiş olduğu en yüksek bonservis bedeli olan  42,5 milyon £ ile Arsenal’e transfer oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Devletten Geri Ödemesiz 31 Bin TL Hibe Desteği!...
Devletten Geri Ödemesiz 31 Bin TL Hibe Desteği!...
  1. EKONOMİ