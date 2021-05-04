Mesut Özil'den 41 İlde Bulunan Binlerce Kişiye Yardım

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yüzleri yine gülümsetti. Alçak gönüllülüğü ve futbol kariyerinde ki başarısı ile tanınan Özil Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan kişilere el uzattı. İhtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlar ile adından sıkça söz ettiren Mesut Özil adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki sarı-lacivertli takımın Yıldız futbolcu son olarak Kızılay aracılığı ile Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcusu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye devam ediyor. Yurt dışında da çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşan Mesut Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın sevilen futbolcusu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Mesut Mesut Özil Kızılay aracılığıyla ulaştığı ailelere yardımlarını ulaştırdı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine yollanırken vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

Mesut Özil Kimdir?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen, Batı Almanya’da dünyaya gelmiştir. On numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcudur. Süper Lig takımlarından sarı- larcivertli takım, Fenerbahçe’de forma giymektedir. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıkmış olduğu 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmıştır.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer oldu. Özil burada profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda göstermiş olduğu performans sayesinde 2010 yılının Ağustos ayında La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yılının yaz aylarında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödemiş olduğu en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ ile Arsenal’e transfer oldu.