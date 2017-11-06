Meryem Uzerli yeni aşkını ailesiyle tanıştırdı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan ve canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Meryem Uzerli yeni sevgilisi Bassel Alzaro ile ilk kez Mısır'da görüntülenmişti.Meryem Uzerli yeni aşkı Bassel Alzaro ile Dubai'de aşk yaşıyor.

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ve sinemada da Kenan İmirzalıoğlu başrollerini paylaştığı film 'Cingöz Recai' ile filminde de oynayan başarılı oyuncu Meryem Uzerli sevgilisi Bassel Alzaro'yu ailesiyle tanıştırdı.Güzel oyuncu annesi Ursula ile babası Hüseyin Uzerli ile birlikte gittiği Dubai'de sevgilisi Bassel Alzaro da vardı.

Sevilen oyuncu Meryem Uzerli kendi hesabından ise sadece sevgilisi ile olan fotoğrafları paylaştı.