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Meryem Uzerli yeni aşkını ailesiyle tanıştırdı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli , Mısırlı sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.Meryem Uzerli ile sevgilisi Dubai'de aşk tatilinde.Meryem Uzerli'ni yeni aşkı Bassel Alzaro ile Dubai'de aşk yaşıyor..

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:04
Meryem Uzerli yeni aşkını ailesiyle tanıştırdı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan ve canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Meryem Uzerli yeni sevgilisi  Bassel Alzaro ile ilk kez Mısır'da görüntülenmişti.Meryem Uzerli yeni aşkı  Bassel Alzaro ile Dubai'de aşk yaşıyor.

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ve sinemada da Kenan İmirzalıoğlu başrollerini paylaştığı film 'Cingöz Recai' ile filminde de oynayan başarılı oyuncu Meryem Uzerli sevgilisi  Bassel Alzaro'yu ailesiyle tanıştırdı.Güzel oyuncu annesi Ursula ile babası Hüseyin Uzerli ile birlikte gittiği Dubai'de sevgilisi   Bassel Alzaro da vardı.

Sevilen oyuncu Meryem Uzerli kendi hesabından ise sadece sevgilisi ile olan fotoğrafları paylaştı.

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