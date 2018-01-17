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Meryem Uzerli'nin küvet videosu olay oldu !

Ekranların sevilen oyuncusu Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video başına dert açtı. Menajerlik şirketi, Meryem Uzerli ile çalışmayı bıraktı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:37
Meryem Uzerli'nin küvet videosu olay oldu !

2014 yılından  bu yana bağlı olduğu Icon Talent Management menajerlik firması güzel oyuncu Meryem Uzerli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Meryem Uzerli ve Menajerlik şirketinin ayrılmasının altında şu nedenlerin olduğu iddia edildi ;

1) Ajans, Meryem Uzerli'nin diksiyonunu düzeltmesi için 2 yıldır Türkçe dersi almasını istiyordu. Çünkü yapımcılarla 'bozuk Türkçe' nedeniyle sorun yaşıyorlardı. Ancak Meryem Uzerli derslere gitmedi.

2) İşiyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Ajansın uyarılarını dinlemedi.

3) Meryem Uzerli'nin 2 gün önce küvette çektiği video bardağı taşıran son nokta oldu.

Meryem Uzerli, Mart 2013'te reyting rekortmeni dizi Muhteşem Yüzyıl'ı 'tükenmişlik sendromu'na girdiğini söyleyerek bırakmıştı .

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