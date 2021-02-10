Merve Üçer Kimdir? Acemi Anneler Nil Kim Nereli Yaşı Boyu

2021’in yeni yapımlarından olan Acemi Anneler dizisi şimdiden konuşulmaya başlandı. Acemi anneler dizisinde ise Nil karakteri hem oyunculuklara hem de aktörün güzelliği ile ön plana çıkmakta. Peki Acemi Anneler dizisinin Nil’i kimdir? Merve Üçer Kimdir?

TRT 1 ekranları özellikle son yıllarda yayımladığı başarılı dizilerle isminden oldukça konuşturmakta. Başarılı yapımlarından birine de şimdi Acemi Anneler adlı dizi aday oldu! 19 Ekim itibariyle yayım hayatına başlamış dizisi oldukça yeni.

Dizi ise konu olarak 4 genç annenin başından geçenlere odaklanıyor. Hikayedeki annelerden biri de Merve Üçer tarafından hayat verilen Nil karakteri.

Nil başarılı bir mimar olarak karşımıza çıkıyor. Ankara’da oldukça büyük şirkette çalışan Nil aynı zaman da çalışkanlığıyla kendinden sıkça bahsettirmektedir. Fakat öte yandan Nil, üzüntüleri ve yaşadıkları ile başa çıkmaya çalışmaktadır.

MERVE ÜÇER KİMDİR

Merve Üçer ise öte yandan 5 Şubat 992 yılında dünyaya gelmiştir. İlk olarak ise ismini 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması duyurmuştur. Daha sonra ise modellik hayatına başlamıştır. Oyunculuk kariyeri ise genç oyuncunun sinema ile başlamıştır.

28 yaşında ve Ankaralı olan güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünü mezundur. Üçer, 2013 yılında İblisin Oğlu 13. Vahşet filminde rol almış ve böylece sinemada, oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra ise farklı yapımlar da yer almıştır.

KARİYERİ

Üçer oyunculuk hayatında 2013 yılında çekilen İblisin Oğlu 13. Vahşet isimli yapım ile giriş yapmıştır. Devamında ise 2014 yılında Çılgın Dershane serisinin 3. filminde rol almış ve 2019 yılında Beni Bırakma isimli dizide oynamıştır.

ACEMİ ANNELER OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda yer alan isimlerden bazıları ise şu şekilde;

Acemi Anneler dizininde Merve Üçer Nil karakterini, Berk Bakioğlu Kemal'i, Mustafa Önder Atakanlı Orhan'ı, Melis Yıldıran Beyza'yı, Tolga Akman Murat'ı, Yağmur Öztürk ise Ceren'i canlandırıyor.