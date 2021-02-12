Merve Dizdar’dan İsyan Çıkışı! Katıldığı Programda Gülben Karakteri Hakkında Konuştu

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Canlandırdığı “Gülben” isimli karakter ile kariyerinin parlama noktasında olan Merve Dizdar. “O Kaşlarını aldır Gülben” şeklinde yapılan yorumlarasyan edip kızdığını ifade etti. Ünlü oyuncu Merve Dizdar, bu konuda yapılmış olan yorumlara jet bir yanıt ile karşılık verdi. Son dönemlerde Gülben karakteri ile ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Merve Dizdar “brahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı. Programa katıldığı andaki görüntüsü ile gündem haline gelen ünlü oyuncu, doğal hali ile her zaman gördüğümüz gibi değil de ağır makyaj yapmış hali ile ekranlara çıktı. Bu haliyle oldukça ses getiren oyuncunun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte “Gülben” karakteri ile hafızalara kazınan Merve Dizdar’ın katıldığı program sırasında yaşananlar…

Oyunculuk yapmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini açıklayan Merve Dizdar, kendisine sosyal medyada yapılan “Kaşlarını aldır Gülben” yorumlarına ve kendisinin kişilik haklarına dikkat edilmeden yapılan müdahalelere karşı yanıt verdi. Kendisine yapılan yorumlar hakkında katıldığı programda konuşan ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyada kendisine karşı yazılan yorumları değerlendirip düşündüklerini hayranları ile paylaştı. Kaşlarını ve dişlerini kendisini de görebildiğini ancak her rolü inci gibi dişli oynayamayacağını ifade ederek isyanda bulundu. Bununla birlikte henüz çok küçükken oyuncu olmak isteyen Merve Dizdar, bu meslekten önce farklı yolları da denediğini ancak kendisine uygun bulduğu mesleğin oyunculuk olduğunu anlattı. Basketbol, çocuk korosu ve hentbol türlerinde deneyim sahibi olan ünlü oyuncu, tiyatroya gittiği zaman tamam demiş. Ve bu işi yapmaktan gerçekten hoşlanmış. Katıldığı programda kendisine yöneltilen “Sosyal medyadan hiç linçe uğradın mı?” sorusuna farklı bir yanıt veren Dizdar, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisinden dişlerini yaptırmasını istendiğini açıklayan ünlü oyuncu, dişlerinden memnun olup çürük olmadığını ve kendisinin de bu durumdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.