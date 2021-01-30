Merve Dizdar Kaç Yaşında Nereli? Masumlar Apartmanı Gülben Kim?

Merve Dizdar son zamanların en çok beğenilen oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. 25 Haziran 1986 doğumlu oyuncu aslen İzmirlidir.

Üniversite hayatını ise On sekiz Mart Üniversitesinde tamamladı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu daha sonra da Kadir Has üniversitesinde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı.

Merve Dizdar ise oyunculuk hayatını tiyatroda başladı. Tiyatro da ilk önce kendi Semaver Kumpanya da yer aldı.

Daha sonra ise Merve Craft Tiyatro’da devam etti. Dizdar ilk sinema filmini ise Bir ses böler geceyi filmiyle yaşadı.

Daha sonra ise kendisini Cem Davran ile yapan Dizdar ve bir zamanların en sevilen dizilerinden olan Kavak Yellerinde gördük. Daha sonra oyuncu Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dershane Üniversite gibi dizilerde de yer aldı.

Son olarak ise oyuncu Beş Kardeş dizisinde sahneye çıkmıştı. Diziler haricinde oyuncu aynı zaman TRT Çocuk kanalında da Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru yapımlarında da sunuculuk yapmıştı.

Merve Dizdar Eşi Kim?

Merve Dizdar ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de sık sık gördüğümüz Gürhan Altundaşar ile evlidir. Çift ise 2018 yılında evlendi.

KARİYERİ

Merve Dizdar aslında birçok farklı yapımda yer aldı. Kariyeri boyunca hep televizyon ekranlarında hem tiyatro sahnesinde hem de kendisini sinemada gördük.

Tiyatro kariyerinde ise 2010 yılında Çok Yaşa Dünya, Bir Tutam Hayat, 2011 yılında Titus Andronicus yapımlarının yanı sıra 2012 yılında Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar yapımlarında yer aldı. Daha sonra 2013 yılında Bir İnfazın Portresi ve Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler de yer aldı. 2014 yılında ise Kuşlar ve 2017 yılında Yutmak.

Aynı zamanda oyuncu Mucize Doktorda Damla karakterini, 2017 yılında Vatanım Sensin de Efsun karakterini, Yüz (Büyük Günahlar) da Nihal karakterini canlandırdı.

Kertenkele dizisinde İrem, Kırgın Çiçekler de İrem, Beş Kardeş dizisinde Fatma, Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge karakterlerine hayat verdi.

Yine Doksanlar dizisinde Selin, Bir Yastıkta Yeliz Gelin, Kavak Yelleri Saliha olarak da kendisini tanıdık. Şu an ise 2020 Masumlar Apartmanı Gülben karakterine hayat vermekte.

Ayrıca oyuncuyu birçok sinema filminde de gördük. Eltilerin Savaşı Gizem karakteri ile oldukça tanınan oyuncu ayrıca Bir Aşk İki Hayat, Yok Artık 2, Mandıra Filozofu ve Bir Ses Böler Geceyi filmlerinde de yer aldı.



