Merve Boluğur YouTube Kanalı Açtı, İlk Videosu Olay Oldu

Ünlü oyuncu Merve Boluğur da YouTuberlar arasına katıldı... Güzel oyuncunun "Merve ile birlikte olmak" adlı ilk videosu, 180 binin üzerinde izlenme aldı. Bazı izleyiciler Boluğur'un videosunu beğenirken, eleştirenlerin sayısı da az değildi.

Kuzey Güney başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Merve Boluğur, YouTube dünyasına adım attı. Boluğur, ilk videosunda kadın erkek ilişkilerine yönelik tespitler sundu.

İlk video: Merve ile birlikte olmak

Merve Boluğur'un ilk videosu "Merve ile birlikte olmak" adıyla yayınlandı. Video 186 bin kere izlenirken, ünlü oyuncunun kanalına 17 bin kişi abone oldu. İşte Merve Boluğur'un olay yaratan videosu:

YouTube dünyasında daha önce birçok ünlü isim kanal açıp videolar çekti ancak istenen dönüşü alamadı. Bunların arasında Beyazıt Öztürk de yer alıyor. Merve Boluğur da, Merve ile Birlikte Olmak adlı videosunda 6 bine yakın beğeni alırken, 4 bin kişi de videoyu "beğenmedi". Dolayısıyla, Merve Boluğur YouTube kanalında gözler sonraki videolara çevrildi.

Sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te birçok kişi, Merve Boluğur'un videosunu başarılı bulmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 18:53