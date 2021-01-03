Merve Boluğur Hayalini Gerçekleştirdi! Sloganı İse Merve Olmak

Merve Boluğur son zamanda da eskiden olduğu gibi adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 2020 yılının Aralık ayında açtığı youtube kanalında izleyicilerin ilgisini çekmişti. Yayımladı ilk video ile oldukça fazla sayıda yorum alan ünlü oyuncuyu beğenenler kadar beğenmeyenler de olmuştu. Sloganı “Merve Olmak” olan oyuncunun hayranları ile kanalı üzerinden daha sık buluşacağı öğrenildi. Çok küçük yaşlardan beri tanınıp ekranlarda olan oyuncunun neden son yıllarda izleyiciler ile buluşmadığı, bu dönemde neler yapıp kafasında hangi projeler olduğu ile ilgili sorulara verdiği cevaplar merak ediliyor. Ropörtajın sonlarında meditasyonlar yapıp içindeki gücü keşfettiğini söyleyen oyuncunun açıklamaları yine çok konuşulacak gibi duruyor.

Son olarak Hürriyet Gazetesine verdiği ropörtaj ile konuşulan oyuncu hangi cevapları verdi?

Neden Youtuber olmaya karar verdiği sorusuna bu projenin uzun zamandır hayali olduğunu daha önceden bu düşüncesini ertelediğini ama sonunda hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İçine döndüğü bir süreç yaşadığını belirten Boluğur, bu süreçte keyif alabileceğim neler yapabilirim sorusunu kendine sorduğunu ve Youtube kanalı açma fikrinin ilk aklına gelen seçeneklerden biri olduğunu söyledi. 12 yıllık süre ile üst üste önemli projeler ile ilgilendiğini, 3 yıldır ekranlarda olmadığını ve yorulduğunu söyleyen oyuncu, geri çekilip dinlenmek istediğini açıkladı.

Kendisine gelen teklifler olduğunu ancak bu teklifleri neden geri çevirdiği hakkında ise 18 yaşından 30 yaşına kadar sürekli oyunculuk yaptığını ancak bir dönem yorgunluk evresi yaşadığını ve kendisini geri çekmek istediği sözlerine yer verdi. Geri çekilme döneminde ise ekranlardan uzak kalıp kendi hayatını yaşamak istediğini, kendini geliştirdiğini, kitap okuyup ailesi ile sık sık vakit geçirdiğini anlattı.

İçimdeki Gücü Keşfettim

Bu açıklamalarında tüm bu olayların yanında insanı olan boyutta kendisini gerçekleştirmek adına süreçlerden geçtiğini, meditasyon yaptığını ve bu sayede kendi ile ilgili ilginç şeyler keşfettiğini, ve büyük bir gücü olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, meğer içimde ne kadar büyük güç varmış sözlerine yer verdi.