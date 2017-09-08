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Merve Boluğur evdeki bütün eşyalarını toplattı

Ayrılık kararı alan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çiftinde sular durulmuyor.Tatile çıkan Boluğur annesinden eve giderek eşyalarını toplamasını istedi.

08 Eylül 2017 Cuma 14:04
Merve Boluğur evdeki bütün eşyalarını toplattı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, boşanma davasına sayılı günler kala, kafa dinlemek için Çeşme’ye tatile gitti. Boluğur tatili gidince, annesinden Yeniköy’deki evinden tüm özel eşyalarını almasını söyledi.

Kızının isteği üzerine eve giden Nehra Boluğur, tüm özel eşyaları alıp, kendi evine götürdü

 BOŞANMA DAVASI 15 EYLÜL’DE 

Merve  Boluğur, böylece özel eşyalarını da alarak evi tamamen boşaltmış oldu. Ünlü çiftin boşanma davası ise, 15 Eylül tarihinde Kartal Adliyesi’nde yapılacak. Anlaşmalı bir şekilde mahkemeye başvuran ikilinin ilk celsede boşanacakları tahmin ediliyor.

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