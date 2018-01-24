Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç'ı sildi

Güzel oyuncu Merve Boluğur , geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile fotoğrafları çıkan eski eşi Murat Dalkılıç'ı her yerden sildi.Murat Dalkılıç'ta eski eşi ile olan fotoğrafları kaldırdı.