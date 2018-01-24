Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç'ı sildi

Oyuncu Merve Boluğur ile popçu Murat Dalkılıç 2015 yazında Adile Sultan Yalısı’nda gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti.2 yıl süren evlilik geçtiğimiz Eylül ayında sona ermişti.
Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı, yeni aşıkların ilk fotoğrafı da hafta sonu ortaya çıktı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Merve Boluğur , eski eşi Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesaplarından sildi.
Murat Dalkılıç'ta bu yaşananlar sonrasında Merve Boluğur'u sildi.
MURAT DALKILIÇ VE HANDE ERÇEL İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ