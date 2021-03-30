Merve Boluğur Bedava Tatil İçin Otellere Mesaj Mı Atıyor?

Merve Boluğur oyunculuğa uzun yıllar ara vermiş ve bir YouTube kanalı açarak hayranları ile buluşmuştu. Son olarak şarkıcılığa adım atacağını ifade eden ünlü oyuncu, ilişki hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer tutuyor. Son olarak Murat Dalkılıç ile 2 yıllık bir evlilik geçiren oyuncu ardından Burak Dayı isimli bir şahıs ile sevgili olmuş ancak bu ilişkisi kısa sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise erkek arkadaşının yüzü gözükmeyen bir fotoğraf ile paylaşım yapan 33 yaşındaki Merve Boluğur, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Otellere Mesaj Atarak Bıktırdı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Boluğur, erkek arkadaşının yüzünü saklamıştı. 33 yaşındaki oyuncunun erkek arkadaşının isminin Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Kırdan’ın Şişli'de bir kafe işlettiği belli oldu. Son olarak ise Merve Boluğur hakkında ortaya atılan iddia şok edici bir etki yarattı. Söylentilere göre Merve Boluğur, Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatili sonrasında bedava tatil yapmak için otellere mesaj atmaya başladı ve 33 yaşındaki oyuncunun bu hareketi herkesi bıktırdı. Mardin'deki oteller ile iletişime geçen oyuncunun isteği ise olumlu yanıt bulmadı. Pek çok kez Maldivler'deki otellere bedava tatil yapmak için mesaj attığı iddia edilen 33 yaşındaki başarılı oyuncunun bunu defalarca tekrarladığı ve bu sebepten herkesi bıktırdığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra hem özel hayatında hem de oyunculuk kariyerinde problemler yaşayan Merve Boluğur, son olarak yapılan iddialara göre magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya Maldivler'de bedava tatil yapmıştı ve bu olay sonrasında Boluğur da Bodrum'daki ve Çanakkale'deki otellere mesaj atarak isteğini dile getirdi. Otellerde bedava tatil yapma isteği için ünlülüğünü ve sosyal medyasında bulunan 3 milyon takipçisini kullanan 33 yaşındaki Merve Boluğur, hiçbir otelden olumlu yanıt alamadı. Bunun yanı sıra oyuncunun evinin kirasını da ödeyemediği ve ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.