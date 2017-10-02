Merve Boluğur ayrılık sonrası estetik mi yaptırdı ?

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini sonlandıran ve Merve Boluğur ayrılık sonrası sürekli imaj değişikliğine giderek aşk acısını dindirmeye çalıştı.

Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evlilikleri 11 Eylül'de biten güzel oyuncu Boluğur , aylardır ekranlardan uzak kalmasına rağmen sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.Boluğur'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta şiş yanakları ve dolgun dudakları oldukça dikkat çekti.Merve Boluğur'un paylaşımını gören takipçiler 'Acaba estetik mi yaptırdı ? ' sorusunu akıllara getirdi.

2015 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren çift 11 Eylül'de tek celsede boşanmışlardı.Boşanmanın ardından da Murat Dalkılıç'ın klibinde oynayan Rus Mankene gönlünü kaptırdığı da gelen bilgiler arasında ...

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı