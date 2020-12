Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu! Mert Öcal kimdir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı diziye Mert Öcal 'da katıldı.

Survivor'dan tanınan Mert Öcal merak ediliyor. Peki Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında , sevgilisi var mı ? İşte tüm merak edilenler..

Mert Öcal kimdir?

1982 yılında İstanbul' da doğmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında birçok çekimlerde yer aldı. "Bes Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasına katıldı.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma,Aşk Yeniden,İsimsizler, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz gibi projelerde yer aldı.

Survivor ve MasterChef gibi programlara katıldı.

Bir dönem manken Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile aşk yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 21:03