Mendirman Celaleddin dizisine Özbekistan'da büyük ilgi! Türkiye'de ne zaman yayınlanacak?

Mendirman Celaleddin dizisi Özbekistan'da yayınlanarak büyük ilgi gördü. Özbekistan'da yayınlanmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Mendirman Celaleddin dizisi Türkiye'de ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Bozdağ'ın iddialı dizisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Türk- Özbek ortak yapımı olan Mendirman Celaleddin dizisinin ilk tanıtımı Türkiye'de yayınlanarak büyük ilgi uyandırmayı şimdiden başardı. Daha önce Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul gibi başarılı dizilerin yapımını üstlenen usta yapımcının yeni projesi sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Mendirman Celaleddin dizisi ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Hem yapımını hem de proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Mendirman Celaleddin, Türk - Özbek ortak projesidir. Kamera arkası kadar oyuncu kadrosu da oldukça kalabalıktır. Yaklaşık 500 kişi kamera arkasında çalışmıştır. Birçok ülkeden özel ekipler gelerek dizinin çekimi için gerekli ortam hazırlanmıştır. Ayrıca oyuncular aylarca özel binicilik, silah kullanımı gibi eğitimler almıştır. Dizinin yönetmen kadrosu ise şu şekildedir:

Genel yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Kazakistanlı Nurgissa Almurat

Sanat yönetmeni: İranlı Reza Himmeti

Görüntü yönetmeni: Efe Kubilay

Mehmet Bozdağ'ın uluslar arası projesi olan, Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını konu alan dizinin yabancı ve Türk oyuncuları ise merak konusu oldu. İşte oyuncu kadrosu: Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Ege Atabek Uymaz, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Oğuzhan Yarımay, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Alisher Uzoqov, Javohir Zokirov, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova gibi isimler yer almaktadır.

Mendirman Celaleddin ne zaman yayınlanacak?

Mendırman Celaleddin (Ben Celaleddinim) dizisi 14 Şubat Pazar günü Özbekistan'ta yayın hayatına başladı. Türkiye'de yayın tarihi henüz açıklanmadı. Fakat TRT 1 ekranlarında kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Toplamda 13 bölümden oluşan dizinin dünyanın birçok ülkesinde yayınlanması planlanıyor.





Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 23:54