Mendirman Celaleddin dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Konusu ve oyuncu kadrosu!

Mehmet Bozdağ'dan iddialı yeni bir dizi geliyor. Türk- Özbek ortak yapımı olan Mendirman Celaleddin dizisinin ilk tanıtımı yayınlanarak büyük ilgi uyandırmayı şimdiden başardı. Daha önce Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul gibi başarılı dizilerin yapımını üstlenen usta yapımcının yeni projesi sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Mendirman Celaleddin dizisi ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Hem yapımını hem de proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Mendirman Celaleddin, Türk - Özbek ortak projesidir. Hem kamera arkası hem de oyuncu kadrosu oldukça kalabalıktır. Yaklaşık 500 kişi kamera arkasında çalışmıştır. Birçok ülkeden özel ekipler gelerek dizinin çekimi için gerekli ortam hazırlanmıştır. Ayrıca oyuncular aylarca özel binicilik, silah kullanımı gibi eğitimler almıştır.

Dizinin yönetmen kadrosu ise şu şekildedir:

Genel yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Kazakistanlı Nurgissa Almurat

Sanat yönetmeni: İranlı Reza Himmeti

Görüntü yönetmeni: Efe Kubilay

Mehmet Bozdağ'ın uluslar arası projesi olan Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını konu alan dizinin yabancı ve Türk oyuncuları ise merak konusu oldu. İşte oyuncu kadrosu:

Emre Kıvılcım,

Cemal Hünal,

Levent Özdilek

Ali Sinan Demir

Kaan Yalçın

Ege Atabek Uymaz

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

Oğuzhan Yarımay

Sezgin Erdemir

Ferhat Yılmaz

Alisher Uzoqov

Javohir Zokirov

Yulduz Rajabova

Shahzoda Matchanova

Rano Shodiyeva,

Rayxoun Ulesanova

Tohir Saidov

Saide Rametova,

Mendirman Celaleddin ne zaman yayınlanacak?

Mendırman Celaleddin (Ben Celaleddinim) dizisi 14 Şubat Pazar günü Özbekistan'ta yayın hayatına başlayacak. Türkiye'de yayın tarihi henüz açıklanmadı. Fakat TRT 1 ekranlarında kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde yayınlanması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 14:20