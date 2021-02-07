Menajerimi Ara’ya Bomba Transfer! Dicle'ye Büyük Rakip Geliyor!

Pazar akşamları Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve reyting rekorları kıran dizi Menajerimi Ara’nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim geliyor. Dizinin sevilen karakteri Dicle’ye rakip olarak gelecek bu karakteri kimin oynayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor.

Her pazar akşamı Star TV'de ekranlara gelen Menajerimi Ara dizisi Ay Yapım tarafından yapılıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Deniz Çelebi Dikilitaş üstleniyor. Başarılı senaryosu ve güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi dram ve komedi kategorisinde yer alıyor. Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş, Barış Falay gibi ünlü isimlerin rol aldığı diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından kulislerde elde edilen son bilgilere göre diziye Merve ismi ile yeni bir karakter gelecek. Merve karakterini Almila Ada canlandıracak.

MENAJERİMİ ARA ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 İstanbul doğumlu olan Almila Ada’nın babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısıdır. Annesinin işi yüzünden bir süre Rusya'da yaşayan Almila Ada, 174 boyunda ve 48 kilodur. Lise zamanlarında Uluslararası Vane Bale Yarışmasına katılan ünlü oyuncu küçük yaşlardan itibaren bale eğitimi almaya başlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde eğitim gören Almila Ada, Londra, Paris, Prag gibi pek çok Avrupa ülkesinde manken ve dansçı olarak çalışmıştır. Dansçı ve manken olarak çalışırken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiştir ve oyunculuğa atılmıştır. Londra'da bale eğitimi alırken oyunculuğa yönlendiren hocası da oyunculuk kariyerinde etkili olmuştur. Yenilmezler: Ultran Çağı filminde rol alan Scarlett Johansson’ın çocukluğunu canlandırmak için film seçmelerine katılmış ve seçmeleri kazanmıştır. Burada oynadığı rolle oyunculuğa daha da heveslenmiştir. Almila Ada sağlık problemleri yaşaması nedeniyle İstanbul’a dönmüştür ve Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştır.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Meral-Buse Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 19:06