Menajerimi Ara’dan Sürpriz Gelişme

Star TV ekranlarının sevilen ismi Menajerimi Ara, Pazar akşamları seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. Oyuncuların başarılı oyunculuk performansları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, aynı zamanda farklı senaryosu ile de merak ediliyor. Bugüne kadar dizinin ilk yayınlandığı günden itibaren birçok konuk oyuncunun katıldığı dizide Çağatay Ulusoy, Tuba Büyüküstün, Burçin Terzioğlu, Pınar Deniz, Hazal Kaya, Nükhet Duru, ve Gülben Ergen gibi birbirinden başarılı isimleri konuk oyuncu olarak dizide rol aldı. Farklı ve daha önce işlenmemiş bir konuyu bünyesinde barındıran Menajerimi Ara dizisinin kendi kemik kadrosu da takdir toplamakta.

Canan Ergüder,Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman, Ayşe Nil Şamlıoğlu ve Deniz Can Aktaş gibi birbirinden başarılı isimlerin bir araya geldiği dizinin güçlü oyuncu kadrosu 23 bölümünü geride bıraktı. 24. yeni bölüm tanıtımı yayınlanan dizinin sahneleri ise çok konuşuldu. 24. yeni bölümü ile diziye katılacak olan yeni ismin ise Aslıhan Tandoğan olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Aynı zamanda farklı bir ismin daha diziye dahil olması söz konusu olarak görüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile dizinin takipçilerine yeni gelişmeler ile ilgili bilgi verdi. Almila Ada, Merve ismi ile menajerimi dizisinin oyuncu kadrosuna katılacak. Dizinin bugüne kadar yayınlanan bölümlerinde konuk oyuncuların kendi isimlerini kullandıkları öğrenilmişti. Ancak Almila Ada’nın başka bir isim ile diziye katılıyor olması kendisinin kemik oyuncu kadrosuna dahil olacağının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Oyuncunun EGO Ajans içinde yeni çalışanlardan birini canlandıracağı tahmin ediliyor. Ancak bu bilgiden henüz emin olunmamakta. Dizinin oyuncu ekibine katılacağı konuşulan Almila Ada, son olarak Star TV’nin “Güvercin” isimli dizisinde başrol oynamıştı. “Güvercin” dizisi önceki sezon Star TV’de ekranlara gelmiş ancak pandemi süreci ile dizi askıya alınmıştı. Yeni sezonda ise dizi birkaç bölüm yayınlandıktan sonra final kararı alıp ekranlara veda etmişti.