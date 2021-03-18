Menajerimi Ara’da Gerilim Dolu Anlar Yaşanacak

Ay yapım imzası taşıyan ve Star TV'de yayın hayatına devam eden Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesi ön tanıtım videosunu dizi hayranları ile buluşturdu. Yayınlanan ön tanıtım videosunda Ayşe Nil Şamlıoğlu tarafından hayat verilen Feride karakteri, Barış ve Dicle'nin fotoğraflarını basına sızdıran kişinin Beren olduğunu bütün ajansa açıklayacak. Barış Falay tarafından hayat verilen Kıraç ise Beren'in bu kadar ileri gitmiş olabileceğine inanmakta zorluk çekecek. Kıraç’ın diğer kızı Dicle ise babasından gelen bu tavra isyan verecek ve anlam veremeyecek.

Bugüne kadar 29 bölümünü geride bırakan Menejerimi Ara, heyecan dolu 30. bölümünden yeni tanıtım videosunu seyirci kitlesi ile buluşturdu. Oldukça önemli gelişmeleri konu edinen yeni bölümde bazı bilinmeyenler ortaya çıkacak ve seyirci bu durum karşısında şaşkınlık yaşayacak. Yayınlanan fragmanda Dicle ve Barış'ın fotoğraflarını basına sızdıran ve onları oldukça üzen kişinin Beren olduğu açığa çıkacak. Bu öğrendiklerinden sonra Kıraç ne yapacağını bilemez hale gelecek. Yaşananlar karşısında Dicle ise öfkelenirken Barış ile ilişki içerisinde olan kızın babasına isyan ettiği anlar dizdeki heyecanı arttıracak..

Kızı hakkında duydukları ile deliye dönen Kıraç, hesap sormaya başlayacak ve büyük bir tartışma ortaya çıkacak. Babaları aynı kişi olan Dicle ve Beren ise bir kez daha karşı karşıya geçecek ve gerilim tüm diziye hakim hale gelecek. Beren yüzünden yaşadığı zor olaylar ile birlikte Barış'tan yanında olmasını isterken Barış’ın ne yapacağı ise merak konusu oldu. Deniz Can Aktaş tarafından hayat verilen Barış karakterinin bunalımdan çıkıp sevgilisi Dicle’ye destek olup olamayacağı gizemli bir konu olarak görüldü. Ancak yeni bölümde bu bilgiye ve daha fazlasına ulaşılacak. Sevilen dizi Menajerimi Ara’nın yeni bölümü Pazar akşamında kendi saati olan 20.00’da da Star TV ekranlarında hayranları ile buluşacak.