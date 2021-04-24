Menajerimi Ara’da Bu Olursa Dizi Zor Durumda Kalacak!

Star TV'de ekranlara gelen ve Ay yapım imzası ile yayın hayatına devam eden Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinin 35. yeni bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi dizi hayranlarının beğenisine sunuldu. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri ilgi ve hayranlık ile takip edilen başarılı proje Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde Kemal Başar, Zeynep Köse ve Devin Özgür Çınar isimli birbirinden başarılı 3 isim ağırlanacak. Dizinin yayınlanan 35. yeni bölümünden ön izleme sahnesinde Ahsen Eroğlu tarafından hayat verilen Dicle karakteri, Deniz Can Aktaş tarafından hayat verilen Barış karakteri ve Tuğçe Açıkgöz'ün canlandırdığı İrem karakteri performansları ile izleyicilerin dikkatini çekti.

Sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Dicle karakteri Barış'ın söyledikleri ile oldukça etki altında kalacak ve şaşıracak Özge Borak tarafının hayat verilen Ceyda karakteri ise, ikili arasındaki bu gerginliği fırsat bilip planlar yapacak. Ceyda Dicle'ye gidip sadece 3 kez hata yapma hakkı olduğunu tekrardan ifade edecek.

Yeni bölümü ile hayranları karşısına çıkacak olan Menajerimi Ara dizisinde yayınlanan ön tanıtım videosu sevilen çift Dicle ve Barış'ın arasından tekrar bozulup bozulmayacağını gözler önüne serecek. Kaybolan Yıllar isimli filmde sevgilisi Barış'ın partnerini oynaması için İrem'i düşünecek ancak Barış'tan gelecek sert tepki karşısında nasıl davranacağını şaşıracak.

İrem'in sergilemiş olduğu başarılı performansa rağmen Barış kararlı bir şekilde onunla oynamayı reddedecek ve Dicle'ye bağıracak. İkili arasında gerginlik dolu anlar yaşanacak ve Barış Dicle'ye farklı birini bulamadığı için kötü davranacak. Ceyda ise Dicle'yi kovmak için bahane ararken çiftin bu kavgasına şahit olup fırsatı yakaladığını düşünecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman, Özge Borak, Deniz Can Aktaş ve Ayşe Nil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerim Ara isimli başarılı televizyon dizisi her yeni bölümü ile Pazar akşamları Star TV'de saat 20.00’da yayınlanıyor.