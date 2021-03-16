Menajerimi Ara Sezon Finali Mi Yapacak Yoksa Ekranlara Veda Mı Edecek?

Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesi konusu ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Bugüne kadar ekranlarda yayınlanmayan bir temayı seyircilerle buluşturan dizi, farklı bir dünyayı yansıtmıştı. Menajerler ve oyuncuların hikayesini anlatan dizide perde arkasında meydana gelenler konu edinilmiş ve iyi bir çıkış yakalanmıştı. İlk yayınlandığı zaman da güzel reyting sonuçları elde eden Menajerimi Ara ilerleyen bölümlerde ise bu başarısını koruyamamıştı.

TRT 1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı, iyi bir çıkış yakalamış ve Menajerimi Ara’ya reyting kaybettirmişti. Masumlar Apartmanı ardından gün değiştirme kararı alan Menajerimi Ara dizisi salı akşamından Pazar gününe alınmış ve yoluna bu şekilde devam etmişti. Ancak bu kez de TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Teşkilat isimli dizi, tüm reyting tablosunu alt üst etti ve birincilikler aldı. Bu durum Menajerimi Ara dizisine yine izleyici kaybettirdi.

Dizinin başrollerinde Canan Ergüder, Özge Borak, Barış Falay, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Fatih artman, Ayşe Nil Şamlıoğlu ve Deniz Can Aktaş yer alırken dizi yayın hayatına devam etmekte. Ancak gelecek sezonda projenin ekranlara devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Menajerimi Ara’nın sezon finali yapacağını söyleyenler bulunurken dizinin final kararı aldığı dedikoduları da magazin gündeminde dolaşmaya başladı. İnternette yapılan haberlere bakıldığında ise farklı konusu ile dikkat çekmekte olan Menajerim Ara isimli televizyon dizisi projesinin geleceği konusunda her iki yorum da mevcut. Kimi sayfalar dizinin sezon finali yapacağını söylerken kalan grup ise dizinin final kararı alıp ekranlara veda edeceğini konuşmakta.

Her iki iddianın da gündemde yer tuttuğu günde dizinin nasıl bir karar alacağı tartışma konusu oldu. Ancak ortada var olan dizinin gerçeği ise bir kısım tarafından yapılan iddiaları güçlendirmekte. Menajerimi Ara’nın çok yüksek bir bütçeli dizi olmadığı biliniyor. Bu durumda Star TV'nin bütçede avantajı olduğunu işaret etmekte. Diğer bir deyişle dizinin çok yüksek bir bütçeye sahip olmaması final kararı gelmesinin ertelenmesi demek olabilir.