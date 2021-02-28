Menajerimi Ara Levent Ülgen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı, Eşi Çocuğu Kim?

Pazar günleri Star TV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne Levent Ülgen konuk oluyor. Yayınlanan fragmanlarda Levent Ülgen’i gören izleyiciler Levent Ülgen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde filmlerde oynadı, eşi kim, nerede eğitim aldı gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
LEVENT ÜLGEN KİMDİR?
8 Ağustos 1962 tarihinde Konya'da doğan Levent Ülgen 58 yaşındadır. Levent Ülgen ilk olarak ODTÜ Fizik Bölümünü bitirmiştir. Ardından oyunculuğa merak salmış ve Hacettepe Üniversitesi Konservatuarında Tiyatro Bölümünü okumuştur. Tiyatro kariyerine Ankara Halk Tiyatrosu’nda başlayan Levent Ülgen ilk kez Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlık yaparak sahneye çıkmıştır. Sayısız tiyatro oyununda yer alan Ülgen, Erkan Yücel vefat edince Ankara Halk Tiyatrosundan ayrılmış ve Rutkay Aziz tarafından yönetilen Ankara Sanat Tiyatrosuna geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yönetmen ve oyuncu olarak devlet tiyatrolarında yer almıştır. Aynı anda yüksek lisans da yapan Levent Ülgen En Son Babalar Duyar adlı dizide 2002 yılında rol alarak burada canlandırdığı Kadir karakteri ile tanınmıştır. Sık sık kullandığı “Hallederiz” repliği nedeni ile Hallederiz Kadir olarak da bilinmiştir.
Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yapan Levent Ülgen Akasya Durağı’nda canlandırdığı Sinan Kaya karakteri ile büyük beğeni topladı. Son yıllarda Bizim Okul, Kiralık Aşk, Kuzgun, Gençliğim Eyvah gibi dizilerde rol alan Levent Ülgen, Ata Demirer ile birlikte oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde de oldukça sevilmiştir.
LEVENT ÜLGEN’İN EŞİ VE ÇOCUĞU
Levent Ülgen kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile evlenmiştir ve bir süre sonra boşanmıştır. Son olarak 2014 yılında Zeynep Şafak ile dünya evine girmiştir. Levent Ülgen’in çocuğunun adı Eris Ülgen’dir.
LEVENT ÜLGEN’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kurşun Adres Sormaz - 1992
Mavi Sürgün - Jandarma eri 1993
Gelincik Tarlası - 1993
Kurtuluş - Albay Kenan Bey 1994
80. Adım - Korkut Laçin 1996
Yılan Hikayesi - Mürekkep Kadir 1999
Köstebek Cüneyt - Cüneyt Verel 1999
Tutku Çemberi - 2000
Bizim Evin Halleri - Nusret 2000
En Son Babalar Duyar - Kadir 2002-2006
Keje - Otobüs Şoförü 2002
Havada Bulut - Kabzımal Bayram 2002
Çocuklar Duymasın - Behçet 2002
Yuvadan Bir Kuş Uçtu - İbrahim 2003
Gelin - Veyis 2003
Hayat Apartmanı - Sadık 2007Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Ali Kılıç 2007
Görgüsüzler - Vakkas 2008
Akasya Durağı - Sinan Kaya 2008-2012
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Tuncer 2007
Hayatın Tuzu - Şehsuvar 2009
Nene Hatun - Yavuz Hoca 2010
Devrimden Sonra - Sosyalist Polis 2011
Bizim Okul - Kimyacı Sıfırcı Ziya 2013
Arka Sokaklar - Şevket Hor 2009
Salih Kuşu - Salih ve Bahtiyar 2013
İnadına Yaşamak - Kıbrıslı
Bizum Hoca - Kemal 2014
Roman Havası - Haydar 2014-2015
Kiralık Aşk - Necmi İplikçi 2015-2017
Niyazi Gül Dörtnala - Rıza 2015
Terkedilmiş - Zengin 2015
Araf 2 - 2016
Bir Șey Değilim - 2016
Kızkaçıran - 2016
Aşk Ve Gurur - Ahmet Esen - 2017
Her Şey Mümkün - İlyas - 2017
Hayati ve Diğerleri - Danyal - 2017-2018
Kocaman Ailem - Hulusi Koyuncu - 2018
Kuzgun - Rıfat Bilgin - 2019
Gençliğim Eyvah - Zekeriya Bozoğlu - 2020