Menajerimi Ara Levent Ülgen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı, Eşi Çocuğu Kim?

Pazar günleri Star TV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne Levent Ülgen konuk oluyor. Yayınlanan fragmanlarda Levent Ülgen’i gören izleyiciler Levent Ülgen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde filmlerde oynadı, eşi kim, nerede eğitim aldı gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

8 Ağustos 1962 tarihinde Konya'da doğan Levent Ülgen 58 yaşındadır. Levent Ülgen ilk olarak ODTÜ Fizik Bölümünü bitirmiştir. Ardından oyunculuğa merak salmış ve Hacettepe Üniversitesi Konservatuarında Tiyatro Bölümünü okumuştur. Tiyatro kariyerine Ankara Halk Tiyatrosu’nda başlayan Levent Ülgen ilk kez Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlık yaparak sahneye çıkmıştır. Sayısız tiyatro oyununda yer alan Ülgen, Erkan Yücel vefat edince Ankara Halk Tiyatrosundan ayrılmış ve Rutkay Aziz tarafından yönetilen Ankara Sanat Tiyatrosuna geçmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yönetmen ve oyuncu olarak devlet tiyatrolarında yer almıştır. Aynı anda yüksek lisans da yapan Levent Ülgen En Son Babalar Duyar adlı dizide 2002 yılında rol alarak burada canlandırdığı Kadir karakteri ile tanınmıştır. Sık sık kullandığı “Hallederiz” repliği nedeni ile Hallederiz Kadir olarak da bilinmiştir.

Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yapan Levent Ülgen Akasya Durağı’nda canlandırdığı Sinan Kaya karakteri ile büyük beğeni topladı. Son yıllarda Bizim Okul, Kiralık Aşk, Kuzgun, Gençliğim Eyvah gibi dizilerde rol alan Levent Ülgen, Ata Demirer ile birlikte oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde de oldukça sevilmiştir.

LEVENT ÜLGEN’İN EŞİ VE ÇOCUĞU

Levent Ülgen kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile evlenmiştir ve bir süre sonra boşanmıştır. Son olarak 2014 yılında Zeynep Şafak ile dünya evine girmiştir. Levent Ülgen’in çocuğunun adı Eris Ülgen’dir.

LEVENT ÜLGEN’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kurşun Adres Sormaz - 1992

Mavi Sürgün - Jandarma eri 1993

Gelincik Tarlası - 1993

Kurtuluş - Albay Kenan Bey 1994

80. Adım - Korkut Laçin 1996

Yılan Hikayesi - Mürekkep Kadir 1999

Köstebek Cüneyt - Cüneyt Verel 1999

Tutku Çemberi - 2000

Bizim Evin Halleri - Nusret 2000

En Son Babalar Duyar - Kadir 2002-2006

Keje - Otobüs Şoförü 2002

Havada Bulut - Kabzımal Bayram 2002

Çocuklar Duymasın - Behçet 2002

Yuvadan Bir Kuş Uçtu - İbrahim 2003

Gelin - Veyis 2003

Hayat Apartmanı - Sadık 2007

Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Ali Kılıç 2007

Görgüsüzler - Vakkas 2008

Akasya Durağı - Sinan Kaya 2008-2012

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Tuncer 2007

Hayatın Tuzu - Şehsuvar 2009

Nene Hatun - Yavuz Hoca 2010

Devrimden Sonra - Sosyalist Polis 2011

Bizim Okul - Kimyacı Sıfırcı Ziya 2013

Arka Sokaklar - Şevket Hor 2009

Salih Kuşu - Salih ve Bahtiyar 2013

İnadına Yaşamak - Kıbrıslı

Bizum Hoca - Kemal 2014

Roman Havası - Haydar 2014-2015

Kiralık Aşk - Necmi İplikçi 2015-2017

Niyazi Gül Dörtnala - Rıza 2015

Terkedilmiş - Zengin 2015

Araf 2 - 2016

Bir Șey Değilim - 2016

Kızkaçıran - 2016

Aşk Ve Gurur - Ahmet Esen - 2017

Her Şey Mümkün - İlyas - 2017

Hayati ve Diğerleri - Danyal - 2017-2018

Kocaman Ailem - Hulusi Koyuncu - 2018

Kuzgun - Rıfat Bilgin - 2019

Gençliğim Eyvah - Zekeriya Bozoğlu - 2020