Menajerimi Ara Gülben Ergen Kimdir, Kaç Çocuğu Var, Kaç Kez Evlendi?

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara’ya bu hafta Gülben Ergen'e konuk oldu. Gülben Ergen’in yoğun programı ile baş edebilmek için yoğun çaba harcayan EGO ajans çalışanlarının macerasını izledik. Seyirciler ise Gülben Ergen'in kim olduğunu, kaç kez evlendiğini, kaç çocuğu olduğunu ve kariyer hayatını araştırmaya başladı.

Bu akşam Menajerimi Ara dizisine misafiri olan Gülben Ergen’in sahneleri seyirciyi kahkahalara boğdu. Mankenlik ve oyunculuk yaparak kariyerine başlayan Ergen, Dadı dizisi ile milyonlar tarafından tanındı. Peki Gülben Ergen kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, aslen nereli, kaç kez evlendi?

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

25 Ağustos 1972 yılında İstanbul Erenköy’de dünyaya gelen Gülben Ergen, Mazhar ve Gülser Ergen'in kızıdır. Kadıköy Ticaret Lisesinde 2. sınıftayken Hürriyet Sinema Yıldızı yarışmasına katıldı ve ikinci seçildi. Bu yarışma sayesinde Gülben Ergen yüzlerce kişi tarafından tanınmaya başladı. Liseyi bitirince de mankenlik hayatına atıldı. Gülben Ergen liseden sonra konservatuar eğitimi almadı fakat özel eğitim ve kurslar olarak eksikliğini tamamladı. Oyunculuk anlamında da başarılı bir çıkış yaptı.

Mankenlik yaparak kariyer hayatına başlayan Ergen, Deniz Yıldızı adlı sinema filminde Kenan Kalay'la başrolleri paylaştı ve bu film ile sinema sektörüne atıldı. Daha sonra “İki Kızkardeş” adlı filmde Aydan Şener ile başrolleri paylaşarak büyük kitlelere ulaştı.

Gülben Ergen'in asıl yıldızı 1990'lı yıllarda çektiği Fırat, Marziye ve Dadı dizilerinde parladı. Bu yıllarda çeşitli albümler de çıkaran Ergen, şarkıcılıkta da kendini kanıtladı.

2004 senesinde, Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni olan Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile evlendi. Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden 18 Ocak 2007 yılında Atlas adında bir erkek çocuğu oldu. Ardından yine aynı evliliğinden 22 Haziran 2009 yılında Ares ve Güney adında ikiz çocukları oldu. Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini 11 Nisan 2012 yılında sonlandırmaya karar verdi.

Ünlü televizyon sunucusu Erhan Çelik ile 28 Eylül 2014 tarihinde dünya evine giren başarılı sanatçı İzmir'in Selçuk ilçesinin Şirince köyünde düğününü yaptı. Ne yazık ki bu evliliği sadece 2 yıl sürdü ve 6 Aralık 2016 tarihinde boşanma kararı aldılar. Gülben Ergen o zamandan bu yana bekar bir şekilde hayatına devam etmektedir.