Menajerimi Ara Dizisinde Şok Gelişme! İçerde’nin Ayşe’si Diziye Katılıyor

Menajerimi Ara Star Tv’nin sevilen bir dizisi. Pazar akşamları ekranlarda olan dizi daha önce yazılmamış senaryosu ile dikkat çekerken oyuncuların yaşadıkları olaylar sayesinde onlar ile kendimiz arasında bağ kurmamıza daha olanaklı hale geliyor. Her hafta konuk oyuncuları bölümüne davet eden dizi bu kez kadrosunu genişletme kararı aldı. Bazı oyuncular diziye veda ederken yeni oyuncularda kadroya eklendi.

İçerde dizisinin Ayşe’si Menajerimi Ara’nın oyuncu kadrosuna katılıyor

Dizinin kadrosuna yeni eklenen oyuncunun ise Burcu Derya olduğu açıklandı. Derya’nın fazla bir oyunculuk deneyimi bulunmasa da iki önemli dizide daha önce rol aldığı biliniyor. İçerde isimli dizi bir dönem boyunca çok konuşulmuştu. Derya o dizide Ayşe isimli karakteri canlandırmıştı. Oyuncunun rol aldığı diğer dizi ise henüz dördüncü bölümünde final kararı alan Şeref Sözü isimli dizi. Şeref Sözü’nde Rüya rolüne hayat veren Burcu Derya, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Cariye Münevver’i canlandırmıştı. Ve son olarak edinilen bilgilere göre Burcu Derya Menajerimi Ara dizisine kabul edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu bilgiyi Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu kadrosuna yeni katılan Burcu Derya’nın henüz hangi rolü oynayacağı bilinmez iken Ego ajansa yeni gelen bir karaktere hayat vereceği tahmin ediliyor. Bu durum önümüzdeki günlerde daha net bir hale gelecek iken gelecek bölümlerde Derya ile karşılaşacağız.

Oyuncu 1992 doğumlu olup Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde temel oyunculuk eğtimini tamamlamıştır.

Menajerimi Ara dizisi Ay Yapım imzası taşırken yayınlanan 21. Bölümünde konuk oyuncu olarak Ege Kökenli, Tamer Levent ve Yener Özer’İ ekranlara getirdi.

AB kategorisinin izlenme oranlarında en çok izlenen dizi ünvanını alırken Dicle ve Barış karakterlerinin romantik dakikaları diziye damgasını vurmuştu. Son bölümde Barış’ın üst üste talihsiz olaylar ile karşılaşması ise yaşanan olaylar hakkında seyirciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bu durumun Barış’ın Dicle ile olan ilişkisi yüzünden yaşandığını varsayan seyirci kitlesi, çiftin ilişkileri açısından bir sınava tabi tutulacaklarını düşünüyor.

Diğer taraftan aday olmamasına rağmen menajer seçilen Dicle arkadaşlarının kendisine olan kötü davranışları ile baş etmeye çalışmakta.