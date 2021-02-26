Menajerimi Ara Dicle Hatasının Bedelini İşte Böyle Ödeyecek

Menajerimi Ara, Pazar akşamlarında Star TV'de seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 26 bölümünü geride bırakan başarılı dizi, yeni bölümünün ön tanıtım videosunu da izleyici kitlesi ile paylaştı. Yayınlanan tanıtım videosunda dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Yeni bölüm sahnelerinde dikkat çekici kısımların olduğu görülürken dizi hayranları beklenen sahneler hakkında yorum yapmaya başladı.

Dicle Bu Kez Pişman Olacak

Projede oyuncu Ahsen Eroğlu tarafından hayat verilen Dicle karakterinin yaptığı iyiliğin sonucu ise aynı şekilde olmayacak. Çok kötü bir şekilde geri dönüş alacak olan Dicle'nin bu durum karşısında tepkisi ise merak ediliyor. Barış ile ilişkilerine devam eden Dicle annesi ile tanışacak ve farklı dakikalar yaşanacak. Annesi onun yüzüne gülecek ama arkasından da oğlunu eleştirmekten geri kalmayacak. Barış ise Dicle’yi seviyor ve aşkından vazgeçmeyi hiç düşünmüyor.

Yeni bölümdeki sürpriz ise biraz daha farklı. Dicle'nin Barış'ın kavga ettiği Ömer ile ilgili olan sorusu geceye damgasını vuracak. Yeni menajer olarak seçilen Dicle karakteri EGO Ajans ile tekrardan çalışmayı düşünen Ömer'e yardımcı olma teklifinde bulunacak. Barış'a yardım etmek için hamlelerde bulunan Dicle'nin bu eylemi ise beklendiği gibi karşılanmayacak ve oldukça kötü sonuçlar gelecek.

Ömer'in yapmış olduğu patavatsızlık ardından Barış çılgına dönecek ve herkesin içinde Ömer'e yumruk atacak. Barış'ın yapmış olduğu bu hareket kendisine pahalı patlarken yüksekten düşmesi de sebep olacak. Yaşanan bu olaylar karşısında Dicle de kendini suçlu hissedecek. Onun iyilik adına yapmış olduğu bu durum farklı şekillerde sonuçlanacak ve istenilmeyen durumlar ile karşılaşılacak.

Menajerimi Ara hayranları ise bir konuda senariste tepkili olduğunu ifade etti. Son bölümlerde Barış'ın başına bir sürü kötü olay geldiğini söyleyen hayranlar, dizinin AB grubu izleyicilere hitap ettiğini ancak senaristin Total izleyicisini kazanmak için farklı yollar denediğini, yaptıkları yorumlarda belirtiyor.

Bununla birlikte Çınar, Ego’yu satma hakkında suçlama yapıp izleyicileri şaşırtacak. Bu gelişme karşısında Menajer Feris ise duruma el atacak ve bu durumu kimin yaptığını bulmak için bir teklif sunacak. Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmak için hazırlıklarını sürdüren dizi, 27. Bölümü ile ekranlara gelmek için gün sayıyor.