Menajerimi Ara Barış’ın Büyük Sırrı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara Pazar akşamları hayranları ile buluşmaya devam ediyor. 22 bölümünü geride bırakan dizinin 23. yeni bölümü ise merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanırken oyuncuların da eğlenceli anları ve karışık duyguların yaşandığı sahneleri aynı anda tecrübe edeceği anlaşıldı. Farklı senaryosu ile ilgi çeken dizinin oyuncu kadrosunda ise Canan Ergüder, Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu ve Deniz Can Aktaş gibi güçlü isimler bulunurken yeni bölümde Menajerimi Ara’ya katılacak konuk oyuncunun kim olduğu ise belli oldu. Sevilen dizi Menajerimi Ara’ya yeni bölümde Aslı Tandoğan konuk oyuncu olarak eşlik edecek.

Dizinin 23. yeni bölümünün ön tanıtımlarından ikincisi de yayına verildi. Fragmanda gösterilen sahnede Dicle ve Barış’ın arasındaki sohbet seyircilere gösterildi. Çift arasında geçen bu konuşmanın ise Barış’ın içindeki babası ile ilgili acı hakkında olduğu öğrenildi. Duydukları karşısında şaşıran Dicle ise Menajerimi Ara’nın 23. yeni bölümünde Barış’tan duyduğu bilgilerden bugün hakkında güçlü mesajlar almaktadır. Yeni bölümde bu şekilde duygusal sahneler yaşanacağının haberini veren dizinin 23. yeni bölüm fragmanı, seyircilerin duygularının karışacağının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Peki Menajerimi Ara 23. Bölümde neler olacak? İşte dizinin hayranlarının merak ettiği soru ve yaşanacak olan diğer gelişmeler hakkında detaylı bilgiler…

Çınar, önceki bölümde varlığından haberdar oldukları muhbiri bulmak için peşine düşer. Feris yeni öğrendiği sürpriz gerçek ile baş etmeye çalışırken pek çok duygu yaşar. Kıraç ise bir tarafta Mayda ile boşanma sürecini kolaylıkla atlatmaya çalışırken diğer tarafta oyuncusunun set içinde çıkardığı kriz ile ilgilenmek durumunda kalır. Dicle ve Barış çifti de yaşadıkları ilişkiyi insanlardan saklamakta her geçen gün daha da zorlanır. Ancak ön tanıtımda da görüldüğü gibi Barış’ın geçmişine yaptığı yolculuk çiftin aşklarına devam ettiği izlenimini vermektedir.