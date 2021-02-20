Meltem Miraloğlu'nun evden atıldığı ileri sürülmüştü! Paylaşım yaptı 

Meltem Miraloğlu, bir süre önce ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) gitmiş ve burada 80 yaşında olduğu öğrenilen Patrick isimli bir kişiyle dünyaevine girmişti. Meltem Miraloğlu'nun eşi Patrick tarafından evden kovulduğu ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Meltem Miraloğlu'nun sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı ve yanında sadece bir sırt çantasının bulunduğu iddia edilmişti.

Meltem Miraloğlu yeniden ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu, söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Babasının 54 yaşında vefat ettiğini belirten Meltem Miraloğlu, bu nedenle paylaşım yapmadığını ifade etti. Meltem Miraloğlu, daha sonra paylaştığı bir fotoğrafla da sağlığının yerinde olduğunu gösterdi.

"Teklif gelmediği için buradayım"

Meltem Miraloğlu, 2019 senesinde ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yerleşerek Instagram hesabında ismini "Grady" yapmıştı. Kendisine herhangi bir projeden teklif gelmediğini belirten Meltem Miraloğlu, bu nedenle ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yerleştiğini ve ekranlarda olmadığını söylemişti.

Posta'da yer alan habere göre, Meltem Miraloğlu'nun babası 7 Ocak 2021 tarihinde vefat etti. Bu bilgiyi Onur Akay verdi. Meltem Miraloğlu'nun babasının cenaze törenine gitmediği çünkü green karta sahip olmadığı iddia edildi. Meltem Miraloğlu'nun Türkiye'ye gelmesi durumunda yeniden ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) gidemeyeceği ileri sürüldü. Meltem Miraloğlu'nun babasının psikolojik rahatsızlıklara sahip olduğu ve arada bir hastanede tedavi gördüğü iddia edildi. Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki eski erkek arkadaşının yanında olduğu ya da kendisine evlenme teklif eden psikoloğunun yanında olduğu da iddialar arasında.

Meltem Miraloğlu'nun ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) ilk yerleştiği dönemde psikoloğa gittiği ve söz konusu psikolog tarafından Meltem Miraloğlu'na evlenme teklifi edildiği ileri sürüldü. Meltem Miraloğlu'nun Patrick ile evlendikten sonra psikoloğunun yanına gidip evlenmek istediğini söylediği ancak bu kez daha psikoloğun kabul etmediği iddia edildi.

Meltem Miraloğlu kimdir?

Meltem Miraloğlu, Diyarbakır'da 13 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi. Meltem Miraloğlu, oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimini tamamlayan Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor isimli dizide rol aldı. Meltem Miraloğlu, bundan sonra da Adını Kalbime Yazdım isimli dizide yer aldı.

Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde hayat verdiği çocuk gelin karakteriyle popüler oldu. 80 yaşındaki Patrick ile 2019 senesinde dünyaevine giren Meltem Miraloğlu, ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yerleşti.

Tecavüz paylaşımı çok konuşulmuştu

Meltem Miraloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Kendisini bulmak amacıyla yola çıktığını belirten Meltem Miraloğlu, kendisini bu yolda kaybetmemeyi ve akıl sağlığını korumayı dilediğini belirtmişti. Meltem Miraloğlu, genç insanların yetişkinlerin hem zulmünden hem de tecavüzünden korunmaları için Allah'a dua etmişti. Meltem Miraloğlu'nun bu paylaşımı herkesin dikkatini çekmişti.