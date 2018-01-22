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Meltem Cumbul'un paylaşımına tepki yağıyor !

Oyuncu Meltem Cumbul Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir tweet atarak teröristleri korudu.Meltem Cumbul'un bu paylaşımına kısa sürede binlerce kişi tarafından tepki yağdı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:42
Meltem Cumbul'un paylaşımına tepki yağıyor !

Oyuncu Meltem Cumbul , Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir tweet atarak yine bir skandala imza attı.Başlatılan operasyonlar sonrasında Cumbul , Atatürk'ün arkasına saklanarak barış istedi !

Meltem Cumbul'un o paylaşımı

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytindalı Operasyonu' sonrasında böyle bir twit atılması 'Teröristler için barış istiyor ' düşüncesini akıllara getirdi.İşte Twitter'da Meltem Cumbul'un paylaşımına gelen bazı tepkiler ;

Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?

Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?

Meltem cumbul gibi sanatçı görünümlü hainler , yurtta sulh cihanda sulh yazmışlar. Bunlar askerlere bomba atılırken neredeydi.15 temmuzda neredeydi. Tabi sulh isterler.Allah razı olsun bu vatanı savunan herkesten.bombaları afrine bıraktık, sesi nerelerden çıkıyor bakın.

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