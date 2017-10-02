Meltem Cumbul o hareketi neden yaptığını açıkladı !

Uluslararası Adana Film Festivali'nin sunuculuğunu yapan Meltem Cumbul , sahneye davet ettiği ve en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı.Meltem Cumbul'un bu hareketi festivaldeki konuklar tarafından da şaşkınlıkla izlendi.Meltem Cumbul ise sahneye çıkarak eline uzatan Semih Kaplanoğlu'na arkasını dönerek elini sıkmadı.

Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamasının nedenini sosyal medya hesabından paylaştı.

Meltem Cumbul'un o paylaşımı;

Konuyla ilgili Semih Kaplanoğlu'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak , teşekkür etti.