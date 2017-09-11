Melisa Şenolsun, New York Moda Haftası'nı salladı !

Kiralık Aşk'ın Sude İplikçi'si Melisa Şenolsun, New York Moda Haftası’na katıldı. Özellikle Türkiye'de Metin Hara ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Adriana Lima ve Emily DiDonato gibi birçok ünlünün olduğu gecede herkes 20 yaşındaki oyuncuyu sordu.

Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Sude İplikçi karakteriye tanınan; Erdal Beşikçioğlu’yla birlikte rol aldığı Quills-Tüy Kalemler ile adından söz ettiren, Maybelline New York’un marka yüzü Melisa Şenolsun New York Moda Haftası’na katıldı.

Son trendleri yakından takip eden Şenolsun, New york'taki V Magazine partisinde dünyaca ünlü isimlerle yan yanaydı.

Partide Adriana Lima, Emily DiDonato ve Jourdan Dunn gibi modellerle birlikte yer alan Melisa Şenolsun, Tuvanam imzalı elbisesi ile göz kamaştırdı.

Oyuncu “Dünyanın en güzel kadınları ile birlikte bu özel partide bulunmak benim için oldukça anlamlı" dedi.

Şenolsun sözlerini şöyle sürdürdü: "Güzelliklerinin yanı sıra kariyerlerinde elde ettikleri başarılara da hayran olduğum kişiler ile aynı platformda bulunmak beni çok mutlu etti.”

20 yaşındaki oyuncu daha önce de markanın global yüzü Adriana Lima ile boks ringinde buluşmuş, ikili birbirinden renkli pozlar vermişti.Hatta Şenolsun o anları "Uzun zamandır boks yapan Adriana Lima ile ringde buluşmak inanılmazdı. Ondan birkaç hareket öğrendiğimi de söyleyebilirim. Beraber boks yaptık ve kısa bir sohbet ettik" diye anlatmıştı.

Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Sude İplikçi karakteriyle tanınan Melisa Şenolsun daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde rol almıştı.

Şenolsun, Erdal Beşikçioğlu'nun "Quills Tüy Kalemler" isimli tiyatro oyununda rol almış, sahnede heyecandan burnu kanamasına rağmen oyunu bırakmamasıyla ustaların takdirini kazanmıştı.

Genç oyuncu Quills Tüy Kalemler tecrübesi için "Sahnede öpüşmek insanı geriyor. Bu da işime geliyor, çünkü o rol gereği sahnede gergin olmam gerekiyor" itirafından bulunmuştu.