Melisa Döngel, bıçaklı saldırı sonrası boksa merak sardı!

Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat veren Melisa Döngel, son zamanlarda Türk izleyicisinin kalbini çaldı. Önceki günlerde başına gelen bir olay, 21 yaşındaki genç oyuncunun boks dersleri almaya başlamasına neden oldu. Sarıyer'deki evinin önünde yükselen sesler üzerine dışarı çıkan Melisa Dögel, cinnet getiren bir kişinin elindeki bıçakla belediye işçilerine saldırdığını gördü. Belediye işçilerinin yaralandığı olayda çok sinirlenen Melisa, bıçaklı adama "Seni polise şikayet edeceğim" diyerek eve girdi.

Polisi aramak için eve giren ve kapısını kilitleyen Melisa Döngel, kapısına indirilen darbelerin sesini duyarak şoke oldu. Polisle aramakla tehdit ettiği bıçaklı saldırganı kapısının önünde gören güzel oyuncu polisi aradı. Genç oyuncuya küfürler yağdıran ve kapısına dayanan bıçaklı saldırgan eve girmeye çalıştı. Yaşadığı şoku üzerinden atan Melisa Döngel, kendini savunabilmek için boks dersleri almaya başladı. Fiziğine önem veren ve daima formda kalan Melisa, hoca olarak milli sporcu Serdar Beyhatun'u seçti.

Melisa Döngel'in kariyeri

1999 yılında İstanbul'da doğan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördü. Televizyon ekranlarına ilk kez 2016 yılında "Arka Sokaklar" ve "Hangimiz Sevmedik" dizilerinde yardımcı karakter olarak çıkan Melisa Döngel, ilk ciddi oyunculuk tecrübesini 2014 yılında girdiği "Elif" adlı dizideki Süreyya karakteriyle elde etti. Daha sonra "Bizim Hikaye" ve "Aşk Ağlatır" dizilerinde rol alan Melisa Döngel, Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu oldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 13:56