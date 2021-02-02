Melisa Aslı Pamuk Yeni Dizisini Açıkladı

Başarılı ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sezon başında Serkan Çayoğlu ile başrollerini paylaştığı “Yeni Hayat” dizisinde performans sergilemişti. İddialı bir şekilde başlayan dizinin sonucu ise hüsran dolu oldu. Yüksek reyting oranları almayı başaramayan dizi 9. bölümde final yapma kararı almış ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Başarısızlık ile sonuçlanan Yeni Hayat isimli dizinin ardından Melisa Aslı Pamuk yeni bir projede yer almaya karar verdi. Yine iddialı olacak bu projenin adı ve diğer oyuncuların kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki Melisa Aslı Pamuk’un yeni dizisinin adı ne? İşte ünlü oyuncunun yeni ve iddialı olan projesi ile ilgili detaylar…

Melisa Aslı Pamuk’un yeni göz bebeği belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan “Hay Sultan” dizisi ile seyirci karşısına geçecek. Pamuk’un yer alacağı sıradaki projesinin isminin Hay Sultan olacağı öğrenilirken dizinin Akli Film imzası taşıyacağı açıklandı. Proje içinde aynı zamanda usta oyuncu Çetin Tekindor da performans sergileyecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yazmış olduğu habere göre Hay Sultan isimli dizi, daha önce de gündeme gelmiş. Ancak yaşanan pandemi dolayısı ile dizinin çalışmaları ileri bir tarihe ertelenmiş. Sonrasında ise hazırlık çalışmalarına geçen zaman sonrasında tekrardan başlama kararı alınmış.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yapacağı dizinin çekimleri Çekmeköy’de gerçekleşecek. 1 Şubat 2021 tarihinde çekimlere başlanan dizide Melisa Aslı Pamuk, Çetin Tekindor, Cemal Toktaş, Emre Erçil ve Burak Tamdoğan gibi birbirinden başarılı isimler rol alacak. Öğrenilen bir diğer bilgi ise dizinin her bölümünün 60 dakika olacağı ve dizinin toplamda 30 bölümden oluşacağıdır. İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan dizinin senaryosu İsa Yıldız tarafından yazılırken dizi çekimleri için ise 4 aylık bir süre gerektiği düşünülüyor.

Hay Sultan isimli diziye aynı zamanda özel kostümler de hazırlanmaktadır. Henüz yayın tarihi ile ilgili net bir bilgi verilmeyen dizinin müziklerinin ise Zeynep Alasya tarafından hazırlanacağı bildirilmiştir.