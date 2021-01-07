Melisa Aslı Pamuk evleniyor! Melisa Aslı Pamuk kimdir, sevgilisi kim?

Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinden müjdeli haber!

Güzel Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve 2 yıldır beraber olduğu futbolcu Oğuzhan Özyakup çiftinden güzel haber geldi. Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu sevgilisi Oğuzhan Özyakup evleniyor! Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup çiftinin sürpriz bir karar alarak evlenecekleri iddia edildi. Bu yaz doğup büyüdükleri Hollanda'da evlenecekleri iddia edilen çiftin düğün hazırlıklarına başladığı öne sürüldü. Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakuğp çifti ise iddialara henüz yanıt vermedi.

Evlilik haberi ile gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk'un hayatı merak edilmeye başlandı.İşte Melisa Aslı Pamuk hakkında merak edilenler..

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey'de birinci olmuştur. 29 yaşındaki güzel oyuncu 1.76 boyunda ve 58 kilodur. Modelliğe daha 14 yaşındayken başlamıştır. Amsterdam Üniversitesi' nde Psikoloji eğitimi alırken modellik yüzünden eğitimini tamamlamayıp okulu dondurmuştur. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizi ve filmlerde oynamaya başlamıştır.

2015 yılında yayınlanan Kara Sevda adlı dizi sayesinde de geniş kitlelerce tanınmıştır. Yer aldığı dizilerden bazıları şunlardır; Ulan İstanbul, Her Sevda Bir Veda, Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura , Yeni hayat , Çarpışma. Oynadığı sinema filmlerinden bazıları ise G.d.O Karakedi ve Dat Zit Wel Snor.

Oğuzhan Özyakup kimdir?

23 Eylül 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.80 cm,ve kilosu ise 75 olan Özyakup futbol kariyerine Hollanda'da başlamıştır. Daha sonra farklı takımlarda oynamış ve 2012 yılından bu yana Beşiktaş takımında forma giymektedir. 28 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye A Milli takım kadrosuna seçilmiş ve toplam 37 kez Türkiye A Milli takım formasını giymiştir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 19:51