Melek Mosso: Kimse seni seviyorum demekten çekinmemeli

Gürkan DURAL/BURSA, () - GÜÇLÜ sesiyle kısa sürede bir hayran kitlesi oluşan şarkıcı Melek Mosso, Sevgililer Günü'nde sahne aldı. Sevgililer Günü dolayısıyla sahneden mesajlar veren Mosso, "Bugünün en önemli sözü seni seviyorum olmalı. Hiç kimse seni seviyorum demekten çekinmemeli" dedi.

Kendine özgü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan Melek Mosso, 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde dinleyicileriyle buluştu. Özel orkestrası eşliğinde Jolly Joker Bursa’da sahne alan Melek Mosso, performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Kınalı Bebek' ile başladığı konserinin ilk bölümlerinde hareketli şarkılarla mekandaki enerjiyi yükselten Melek Mosso, duygusal şarkılarıyla da dinleyicilerini hüzünlendirdi. 2 saat boyunca sahnede kalan ve 2 ayrı kıyafet giyen Melek Mosso, seyirciler ile olan diyaloğu ve sahne performansıyla Bursalılardan tam not aldı.

Dinleyicilerinin Sevgililer Günü’nü de kutlayan Melek Mosso, "Bence bugünün en önemli sözü 'Seni seviyorum' olmalı. Kimse seni seviyorum demekten çekinmemeli. Hayatınızda en son çekindiğiniz şey sevdiğinizi söylemek olsun. Bugün sizin için romantik kırmızılar giyindim herkes birbirine doyasıya seni seviyorum diyebilsin diye" dedi.

'PES ETMEYEN KALPLERİNİZ OLSUN'

Sahne de duygusal anlar da yaşayan Melek Mosso, "Hayatım boyunca savaşmaktan yana oldum. Sokak sanatçılığından geliyorum. Vapurlardan özellikle de Bursa'dan dinleyenler var. Nereden nereye değil benim söylediğim şey. Güçlü olmak, vazgeçmemek, pes etmemek insanlara neleri getiriyorsa işte onları getiriyor. Pes etmeyen kalpleriniz olsun" ifadeleriyle dinleyicilerine seslendi.

Melek Mosso, kadın dinleyicilerine yönelik de "Sizin kimsenin kanatlarında durmanıza gerek yok, kendi kanatlarınızla uçun" dedi.



FOTOĞRAFLI