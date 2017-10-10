Mehmet Ali Erbil sahnede fenalaştı , hastaneye kaldırıldı ! Mali'nin sağlık durumu ?

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nevin ile yaşadığı ilişki sonrası gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil , yaşanan bebek krizi sonrasında ise “İki-üç kez görüştüğüm insandan nasıl çocuk sahibi olabilirim?" diyerek adından birçok kez söz ettirmişti.

Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nın Kıbrıs'ta düzenlenen organizasyonunun sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Sahnede 'vertigo' hastası olduğunu belirten Mehmet Ali Erbil , "Dengemi kaybediyorum ayakta zor duruyorum" diyerek seyircilerden izin istedi. Programı bir ara davetlilerin arasında sunmaya başlayan Erbil , daha sonra tansiyonu yükselince hastaneye gitmek zorunda kaldı.